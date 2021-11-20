Гаркалин завещал все имущество самым близким людям

Москва, 20 ноября. Звезда комедии «Ширли-мырли» и педагог Валерий Гаркалин успел составить завещание, в котором указал своих наследников. Имущество ушедшего актера достанется его самым близким людям.

Артист прожил 32 года в браке с Екатериной Гаркалиной. Жена педагога скончалась в 2009 году из-за онкологического заболевания. Овдовевший Гаркалин очень любил свою супругу, поэтому после ее смерти больше не женился.

В браке у актера родилась единственная дочь Ника, которая стала театральным продюсером. Ей 38 лет, она замужем за актером Павлом Акимкиным. Пара растит сына Тимофея. В одном из интервью артист называл дочь своей родственной душой.

«После смерти Кати дочь продолжает скрашивать мою жизнь, делать ее осмысленной. Она становится с возрастом еще более похожей на мать», — делился Гаркалин.

Несколько лет назад у педагога возникли серьезные проблемы со здоровьем. Во время гастролей в Литве у актера случился сердечный приступ, после чего ему сделали экстренную операцию, но установили бракованный шунт. Артист пережил повторное хирургическое вмешательство во Франции, где брак исправили.

После случившегося Гаркалин периодически ездил на обследования в Израиль. После одной из таких поездок он составил завещание, в котором указал дочь и внука, пишет kp.ru.

Напомним, Валерий Гаркалин скончался 20 ноября после продолжительной борьбы с коронавирусом. Педагога, которому было 67 лет, госпитализировали почти за два месяца до смерти. Прощание с актером состоится в учебном театре ГИТИСа 23 ноября.