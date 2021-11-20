Число самозанятых россиян увеличилось за год на миллион человек

Москва, 20 ноября. Количество самозанятых в России за год выросло на 1 млн человек. Об этом РИА Новости сообщил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

Вместе с тем связанные с коронавирусом ограничения привели к сокращению числа экономических субъектов в стране, отметил эксперт в беседе с журналистами.

«У нас где-то на 200 тысяч субъектов за 1,5 года стало меньше по России, и занятость в малом бизнесе тоже где-то на 700 тысяч стала меньше, но при этом многие ушли в самозанятые», — привел данные Калинин.

По его словам, сейчас в РФ числится около 3,3 млн самозанятых. Только за 2021 год их количество выросло на миллион граждан, указал он.

Для самозанятых, которые работают на крупные экосистемы вроде «Яндекса» или «Сбера», могут создать единый негосударственный пенсионный план. Такая идея обсуждалась в ходе совещания с участием органов власти и представителей рынка.