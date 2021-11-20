Депутат Нилов выступил с предложением по расширению программы маткапитала

Москва, 20 ноября. Улучшить демографическую ситуацию в России возможно с помощью материнского капитала, рассказал в интервью URA.RU председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Маткапитал необходимо предоставлять также на третьего и следующих детей, рождающихся в семье, уверен член партии ЛДПР. Известно, что проект расширения программы маткапитала внесен на рассмотрение в Государственную думу.

«Мы внесли законопроект, чтобы материнский капитал выплачивался не только на первого и второго ребенка, но и на третьего и последующих детей. Но не во всех регионах, а только в тех, где тяжелая демографическая ситуация», — подчеркивает собеседник издания.

Число субъектов РФ со значительным приростом рождаемости невелико, отмечает парламентарий. Со слов Нилова, непростая демографическая обстановка фиксируется почти по всей стране.

Предложенный членами Госдумы законопроект предполагает, что маткапитал будет предоставляться женщинам, рожающим третьего и последующих детей после 1 января следующего года. При этом соцподдержка будет распространяться на отцов-одиночек, которые воспитывают усыновленных детей.

Отмечается, что по проекту выплаты предлагается осуществлять в регионах, где смертность выше рождаемости, либо равняется ей. Размер выплат должен составить 503 237 рублей.