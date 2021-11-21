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Неделя репрессий в США: Демократическая партия борется с противниками режима

Весь мир
Неделя репрессий в США: Демократическая партия борется с противниками режима
Федеральное агентство новостей  / 

Одним из наиболее важных проектов Демократической партии США в 2021 году стал Специальный комитет по расследованию беспорядков на Капитолийском холме 6 января. Комитет — любимое детище ярой противницы Республиканской партии, убежденной демократки Нэнси Пелоси. О его создании она объявила еще в феврале 2021 года.

Его утверждение началось в мае 2021 года, успешно прошло Палату представителей, но столкнулось с ожесточенным сопротивлением республиканцев в Сенате, где у Демократической партии нет большинства.

В результате Комитет 6 января под председательством Бенни Томпсона начал работу исключительно в рамках Палаты представителей, а его «сенатскую версию» так и не удалось воплотить в жизнь.

В ходе первого заседания комитета в июле конгрессмены выслушали показания полицейских, присутствовавших при штурме Капитолия. По итогам мероприятия Томпсон заявил, что намерен замахнуться на самого «великого и ужасного» Дональда Трампа и привлечь его к уголовной ответственности. Несмотря на обещания Томпсона, демократическая репрессивная машина так и не коснулась республиканского лидера — чего нельзя сказать о его сторонниках.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает о методах борьбы действующей администрации США со своими политическими оппонентами.

Без вины виноватый

Повестки с требованием явиться для дачи показаний на заседание специального комитета Палаты представителей получили несколько десятков человек, в том числе некоторые бывшие должностные лица в администрации Дональда Трампа.

Сначала комитет направил вызовы бывшему советнику 45-го президента США по стратегическим вопросам Стивену Бэннону, бывшему главе аппарата Белого дома Марку Медоузу и заместителю главы администрации Белого дома по коммуникациям при Трампе Дэну Скавино.

Неделя репрессий в США: Демократическая партия борется с противниками режима
wikipedia.org / Michael Vadon / CC BY-SA 4.0

Чуть позже для допроса в Конгресс потребовали явиться Майкла Флинна и адвоката Джона Истмана, которые принимали непосредственное участие в распространении сведений о масштабных фальсификациях в ходе президентских выборов 2020 года.

По данным американских СМИ, некоторые из них явились на собеседования и дали показания. Это подтвердили представители Комитета 6 января, но отказались обнародовать имена тех, кто пошел на сотрудничество с демократами.

Однако Бэннон, которого экс-президент уволил еще 5 апреля 2017 года, заявил, что не имел никакого отношения к администрации Трампа 6 января 2021 года, а также воспользовался «привилегией исполнительной власти», позволяющей не рассекречивать «противоречивые» документы и подробности обстоятельств, повлиявших на то или иное решение президента.

В ответ Минюст США предъявил Бэннону обвинения по двум пунктам: неуважение к Конгрессу и отказ предоставить законодателям запрошенные документы.

Чтобы показать, что бояться ему нечего, Бэннон 15 ноября добровольно сдался сотрудникам ФБР.

В ходе короткого интервью у здания ФБР в Вашингтоне бывший советник Трампа заявил, что дело принимает гораздо более серьезный оборот, чем просто «охота на ведьм» со стороны Байдена — Стив откровенно намекал на репрессии в отношении противников Демпартии. Кроме того, Бэннон выразил убежденность, что действующая администрация приказала генеральному прокурору Меррику Гарленду во что бы то ни стало упрятать его за решетку:

«Я говорю вам совершенно серьезно, что это станет роковой ошибкой для Джо Байдена, Нэнси Пелоси и Меррика Гарленда. Байден приказал Гарленду преследовать меня, как только въехал в Белый дом. Но мы тоже перейдем в нападение. Мы устали защищаться, мы собираемся атаковать», — объявил Бэннон.

Гарленд, в свою очередь, сообщил, что собирается придерживаться принципа верховенства права:

«С первого дня пребывания в должности я пообещал своим сотрудникам, что вместе мы покажем американскому народу словом и делом, что министерство будет придерживается верховенства права, тщательно проверять все факты и стремиться к равной справедливости в соответствии с законом», — заявил Генпрокурор.

Стиву Бэннону грозят штрафы и тюремное заключение на срок до года по каждому пункту обвинения. Председатель комитета 6 января Бенни Томпсон даже не стал скрывать, что шумиха вокруг Бэннона – специально спланированная кампания, которая должна запугать других американцев, вызванных в Конгресс для дачи показаний:

«Дело Стива Бэннона должно направить четкий сигнал всем, кто думает, что может игнорировать специальный комитет или сорвать наше расследование: никто не стоит выше закона. Мы без колебаний будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для получения необходимой нам информации», — пригрозил парламентарий.

Между тем правовые эксперты в США утверждают, что у обвинения недостаточно рычагов для того, чтобы привлечь Бэннона к ответственности —Стив на момент беспорядков 6 января 2021 года уже давно не работал в Белом доме и не располагал достоверной информацией о подробностях инцидента.

Дело Бэннона спровоцировало шумиху в СМИ, некоторые из которых были согласны с заявлениями бывшего советника Трампа о политических преследованиях. Так уж совпало, что на прошедшей неделе суд вынес приговор одному из участников протеста у Капитолия — создалось впечатление, что в Соединенных Штатах началась неделя политических репрессий.

В тюрьму за протест

Символом волнений на Капитолийском холме 6 января стал теперь уже всемирно известный «шаман» Джейкоб Чэнсли — полуодетый человек в шкуре с рогами, раскрасками на теле и государственным флагом Соединенных Штатов в руках. Он, как и 600 с лишним других активистов, не догадался одеть маску, закрывающую лицо, поэтому был незамедлительно арестован.

После того как новая администрация Байдена четко дала понять, что бунт у здания Конгресса должен караться настолько строго, насколько это возможно, федеральные прокуроры сосредоточили свои усилия на том, чтобы упечь всех идентифицированных протестующих в тюрьму на максимально возможный срок.

Чэнсли признал свою вину в незаконном проникновении на территорию Капитолия, но обвинению оказалось этого недостаточно. Прокуратура, , кроме всего прочего, решила повесить на всех задержанных статью о «препятствовании работе Конгресса».

«Его высказывания до и после захвата Капитолия и его несомненная возможность претворить в жизнь намерения насильственно убрать из правительства «предателей», совершенно очевидны из имеющихся свидетельств», — заявил обвинитель.

На слушании в среду 17 ноября в окружном суде в Вашингтоне судья Ройс Ламберт приговорил Чэнсли к 41 месяцу тюремного заключения:

«Вы никого не убили, но то, что вы сделали, на самом деле препятствовало функционированию американского правительства. Знайте, что то, что вы совершили, было неправильным. Но я восхищаюсь вами за то, что вы признали свою вину», — заявил Ламберт.

Чэнсли действительно признался в том, что «был неправ», — однако неясно, сделал он это искренне или под колоссальным давлением со стороны обвинения и членов правительства. В ходе выступления в суде 17 ноября Джейкоб заявил, что «отрекся от Трампа», раскаялся в своих действиях, а также попросил судью принять во внимание его психологические проблемы:

«Люди чести признают, когда ошибаются. Не только публично, но и сами себе. Когда я вошел в Капитолий, я совершил ошибку. У меня нет оправданий. Никаких оправданий. Однако я не жестокий человек. Я не экстремист. Я не внутренний террорист. Я хороший человек, который нарушил закон. И я делаю все возможное, чтобы взять на себя ответственность за этот поступок. Я всегда буду думать о последствиях всего, что я делаю и говорю, а также о том, как это будет воспринято окружающими», — заявил Чэнсли.

Его пример — другим наука

По итогам судебного заседания помощник генерального прокурора США Кимберли Пасхалл заявила, что такой суровый приговор необходим для того, чтобы «подать соответствующий сигнал» Чэнсли и «всем, кто намеревается причинить вред стране»:

«Основной посыл — не думайте, что ваши незаконные действия останутся без последствий», — объявила она.

С одной стороны, помощник генпрокурора произнесла вполне стандартную и вполне характерную для обвинения речь. С другой стороны, выступление Пасхалл отражает нынешнюю американскую политическую действительность: смиритесь и молчите, а иначе будьте готовы сесть в тюрьму.

Действующая администрация старается вовсе не для того, чтобы правосудие восторжествовало. Напротив, демократы в очередной раз пытаются продемонстрировать своим противникам, что все несогласные с результатами выборов 2020 года и с текущей политикой партии будут репрессированы.

Неделя репрессий в США: Демократическая партия борется с противниками режима
pixabay.com /

И хотя такие политические тяжеловесы как Дональд Трамп и Стив Бэннон все еще держатся на плаву, простые люди типа Джейкоба оказываются за решеткой — «что дозволено Юпитеру, не дозволено быку».

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.
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