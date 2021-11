Одним из наиболее важных проектов Демократической партии США в 2021 году стал Специальный комитет по расследованию беспорядков на Капитолийском холме 6 января. Комитет — любимое детище ярой противницы Республиканской партии, убежденной демократки Нэнси Пелоси. О его создании она объявила еще в феврале 2021 года.

Его утверждение началось в мае 2021 года, успешно прошло Палату представителей, но столкнулось с ожесточенным сопротивлением республиканцев в Сенате, где у Демократической партии нет большинства.

В результате Комитет 6 января под председательством Бенни Томпсона начал работу исключительно в рамках Палаты представителей, а его «сенатскую версию» так и не удалось воплотить в жизнь.

В ходе первого заседания комитета в июле конгрессмены выслушали показания полицейских, присутствовавших при штурме Капитолия. По итогам мероприятия Томпсон заявил, что намерен замахнуться на самого «великого и ужасного» Дональда Трампа и привлечь его к уголовной ответственности. Несмотря на обещания Томпсона, демократическая репрессивная машина так и не коснулась республиканского лидера — чего нельзя сказать о его сторонниках.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает о методах борьбы действующей администрации США со своими политическими оппонентами.

Повестки с требованием явиться для дачи показаний на заседание специального комитета Палаты представителей получили несколько десятков человек, в том числе некоторые бывшие должностные лица в администрации Дональда Трампа.

Сначала комитет направил вызовы бывшему советнику 45-го президента США по стратегическим вопросам Стивену Бэннону, бывшему главе аппарата Белого дома Марку Медоузу и заместителю главы администрации Белого дома по коммуникациям при Трампе Дэну Скавино.

Чуть позже для допроса в Конгресс потребовали явиться Майкла Флинна и адвоката Джона Истмана, которые принимали непосредственное участие в распространении сведений о масштабных фальсификациях в ходе президентских выборов 2020 года.

По данным американских СМИ, некоторые из них явились на собеседования и дали показания. Это подтвердили представители Комитета 6 января, но отказались обнародовать имена тех, кто пошел на сотрудничество с демократами.

Однако Бэннон, которого экс-президент уволил еще 5 апреля 2017 года, заявил, что не имел никакого отношения к администрации Трампа 6 января 2021 года, а также воспользовался «привилегией исполнительной власти», позволяющей не рассекречивать «противоречивые» документы и подробности обстоятельств, повлиявших на то или иное решение президента.

В ответ Минюст США предъявил Бэннону обвинения по двум пунктам: неуважение к Конгрессу и отказ предоставить законодателям запрошенные документы.

Чтобы показать, что бояться ему нечего, Бэннон 15 ноября добровольно сдался сотрудникам ФБР.

Steve Bannon, a former senior aide to Donald Trump, turned himself in days after he was indicted for contempt of Congress for refusing to provide information to the House committee investigating the Jan. 6 attack on the Capitol. https://t.co/8IGTwm2TPy pic.twitter.com/XsOUIHMTgU

В ходе короткого интервью у здания ФБР в Вашингтоне бывший советник Трампа заявил, что дело принимает гораздо более серьезный оборот, чем просто «охота на ведьм» со стороны Байдена — Стив откровенно намекал на репрессии в отношении противников Демпартии. Кроме того, Бэннон выразил убежденность, что действующая администрация приказала генеральному прокурору Меррику Гарленду во что бы то ни стало упрятать его за решетку:

Гарленд, в свою очередь, сообщил, что собирается придерживаться принципа верховенства права:

Стиву Бэннону грозят штрафы и тюремное заключение на срок до года по каждому пункту обвинения. Председатель комитета 6 января Бенни Томпсон даже не стал скрывать, что шумиха вокруг Бэннона – специально спланированная кампания, которая должна запугать других американцев, вызванных в Конгресс для дачи показаний:

ment. “We will not hesitate to use the tools at our disposal to get message we need.” If loudmouth Cheney believes in the rule of law, then put Pelosi under oath; she knows more than she lets on. Where is her seized laptop, and why don't the 1/6 prisoners have due process?!