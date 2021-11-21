Одним из наиболее важных проектов Демократической партии США в 2021 году стал Специальный комитет по расследованию беспорядков на Капитолийском холме 6 января. Комитет — любимое детище ярой противницы Республиканской партии, убежденной демократки Нэнси Пелоси. О его создании она объявила еще в феврале 2021 года.

Его утверждение началось в мае 2021 года, успешно прошло Палату представителей, но столкнулось с ожесточенным сопротивлением республиканцев в Сенате, где у Демократической партии нет большинства.

В результате Комитет 6 января под председательством Бенни Томпсона начал работу исключительно в рамках Палаты представителей, а его «сенатскую версию» так и не удалось воплотить в жизнь.

В ходе первого заседания комитета в июле конгрессмены выслушали показания полицейских, присутствовавших при штурме Капитолия. По итогам мероприятия Томпсон заявил, что намерен замахнуться на самого «великого и ужасного» Дональда Трампа и привлечь его к уголовной ответственности. Несмотря на обещания Томпсона, демократическая репрессивная машина так и не коснулась республиканского лидера — чего нельзя сказать о его сторонниках.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает о методах борьбы действующей администрации США со своими политическими оппонентами.

Без вины виноватый

Повестки с требованием явиться для дачи показаний на заседание специального комитета Палаты представителей получили несколько десятков человек, в том числе некоторые бывшие должностные лица в администрации Дональда Трампа.

Сначала комитет направил вызовы бывшему советнику 45-го президента США по стратегическим вопросам Стивену Бэннону, бывшему главе аппарата Белого дома Марку Медоузу и заместителю главы администрации Белого дома по коммуникациям при Трампе Дэну Скавино.

wikipedia.org / Michael Vadon / CC BY-SA 4.0

Чуть позже для допроса в Конгресс потребовали явиться Майкла Флинна и адвоката Джона Истмана, которые принимали непосредственное участие в распространении сведений о масштабных фальсификациях в ходе президентских выборов 2020 года.

По данным американских СМИ, некоторые из них явились на собеседования и дали показания. Это подтвердили представители Комитета 6 января, но отказались обнародовать имена тех, кто пошел на сотрудничество с демократами.

Однако Бэннон, которого экс-президент уволил еще 5 апреля 2017 года, заявил, что не имел никакого отношения к администрации Трампа 6 января 2021 года, а также воспользовался «привилегией исполнительной власти», позволяющей не рассекречивать «противоречивые» документы и подробности обстоятельств, повлиявших на то или иное решение президента.

В ответ Минюст США предъявил Бэннону обвинения по двум пунктам: неуважение к Конгрессу и отказ предоставить законодателям запрошенные документы.

Чтобы показать, что бояться ему нечего, Бэннон 15 ноября добровольно сдался сотрудникам ФБР.

Steve Bannon, a former senior aide to Donald Trump, turned himself in days after he was indicted for contempt of Congress for refusing to provide information to the House committee investigating the Jan. 6 attack on the Capitol. https://t.co/8IGTwm2TPy pic.twitter.com/XsOUIHMTgU — The New York Times (@nytimes) November 15, 2021

В ходе короткого интервью у здания ФБР в Вашингтоне бывший советник Трампа заявил, что дело принимает гораздо более серьезный оборот, чем просто «охота на ведьм» со стороны Байдена — Стив откровенно намекал на репрессии в отношении противников Демпартии. Кроме того, Бэннон выразил убежденность, что действующая администрация приказала генеральному прокурору Меррику Гарленду во что бы то ни стало упрятать его за решетку:

«Я говорю вам совершенно серьезно, что это станет роковой ошибкой для Джо Байдена, Нэнси Пелоси и Меррика Гарленда. Байден приказал Гарленду преследовать меня, как только въехал в Белый дом. Но мы тоже перейдем в нападение. Мы устали защищаться, мы собираемся атаковать», — объявил Бэннон.

Гарленд, в свою очередь, сообщил, что собирается придерживаться принципа верховенства права:

«С первого дня пребывания в должности я пообещал своим сотрудникам, что вместе мы покажем американскому народу словом и делом, что министерство будет придерживается верховенства права, тщательно проверять все факты и стремиться к равной справедливости в соответствии с законом», — заявил Генпрокурор.

Стиву Бэннону грозят штрафы и тюремное заключение на срок до года по каждому пункту обвинения. Председатель комитета 6 января Бенни Томпсон даже не стал скрывать, что шумиха вокруг Бэннона – специально спланированная кампания, которая должна запугать других американцев, вызванных в Конгресс для дачи показаний:

«Дело Стива Бэннона должно направить четкий сигнал всем, кто думает, что может игнорировать специальный комитет или сорвать наше расследование: никто не стоит выше закона. Мы без колебаний будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для получения необходимой нам информации», — пригрозил парламентарий.

ment. “We will not hesitate to use the tools at our disposal to get message we need.” If loudmouth Cheney believes in the rule of law, then put Pelosi under oath; she knows more than she lets on. Where is her seized laptop, and why don't the 1/6 prisoners have due process?! — Alan Swope (@AlanGSwope) November 14, 2021

Между тем правовые эксперты в США утверждают, что у обвинения недостаточно рычагов для того, чтобы привлечь Бэннона к ответственности —Стив на момент беспорядков 6 января 2021 года уже давно не работал в Белом доме и не располагал достоверной информацией о подробностях инцидента.

Дело Бэннона спровоцировало шумиху в СМИ, некоторые из которых были согласны с заявлениями бывшего советника Трампа о политических преследованиях. Так уж совпало, что на прошедшей неделе суд вынес приговор одному из участников протеста у Капитолия — создалось впечатление, что в Соединенных Штатах началась неделя политических репрессий.

В тюрьму за протест

Символом волнений на Капитолийском холме 6 января стал теперь уже всемирно известный «шаман» Джейкоб Чэнсли — полуодетый человек в шкуре с рогами, раскрасками на теле и государственным флагом Соединенных Штатов в руках. Он, как и 600 с лишним других активистов, не догадался одеть маску, закрывающую лицо, поэтому был незамедлительно арестован.

Capitol rioter Jacob Chansley, the so-called QAnon shaman, gets 41 months in prison. Prosecutors sought a harsh sentence to set an example.https://t.co/laOhvFTGQv — CNN Breaking News (@cnnbrk) November 17, 2021

После того как новая администрация Байдена четко дала понять, что бунт у здания Конгресса должен караться настолько строго, насколько это возможно, федеральные прокуроры сосредоточили свои усилия на том, чтобы упечь всех идентифицированных протестующих в тюрьму на максимально возможный срок.

Чэнсли признал свою вину в незаконном проникновении на территорию Капитолия, но обвинению оказалось этого недостаточно. Прокуратура, , кроме всего прочего, решила повесить на всех задержанных статью о «препятствовании работе Конгресса».

«Его высказывания до и после захвата Капитолия и его несомненная возможность претворить в жизнь намерения насильственно убрать из правительства «предателей», совершенно очевидны из имеющихся свидетельств», — заявил обвинитель.

На слушании в среду 17 ноября в окружном суде в Вашингтоне судья Ройс Ламберт приговорил Чэнсли к 41 месяцу тюремного заключения:

«Вы никого не убили, но то, что вы сделали, на самом деле препятствовало функционированию американского правительства. Знайте, что то, что вы совершили, было неправильным. Но я восхищаюсь вами за то, что вы признали свою вину», — заявил Ламберт.

Чэнсли действительно признался в том, что «был неправ», — однако неясно, сделал он это искренне или под колоссальным давлением со стороны обвинения и членов правительства. В ходе выступления в суде 17 ноября Джейкоб заявил, что «отрекся от Трампа», раскаялся в своих действиях, а также попросил судью принять во внимание его психологические проблемы:

«Люди чести признают, когда ошибаются. Не только публично, но и сами себе. Когда я вошел в Капитолий, я совершил ошибку. У меня нет оправданий. Никаких оправданий. Однако я не жестокий человек. Я не экстремист. Я не внутренний террорист. Я хороший человек, который нарушил закон. И я делаю все возможное, чтобы взять на себя ответственность за этот поступок. Я всегда буду думать о последствиях всего, что я делаю и говорю, а также о том, как это будет воспринято окружающими», — заявил Чэнсли.

Его пример — другим наука

По итогам судебного заседания помощник генерального прокурора США Кимберли Пасхалл заявила, что такой суровый приговор необходим для того, чтобы «подать соответствующий сигнал» Чэнсли и «всем, кто намеревается причинить вред стране»:

«Основной посыл — не думайте, что ваши незаконные действия останутся без последствий», — объявила она.

С одной стороны, помощник генпрокурора произнесла вполне стандартную и вполне характерную для обвинения речь. С другой стороны, выступление Пасхалл отражает нынешнюю американскую политическую действительность: смиритесь и молчите, а иначе будьте готовы сесть в тюрьму.

Действующая администрация старается вовсе не для того, чтобы правосудие восторжествовало. Напротив, демократы в очередной раз пытаются продемонстрировать своим противникам, что все несогласные с результатами выборов 2020 года и с текущей политикой партии будут репрессированы.

pixabay.com /

И хотя такие политические тяжеловесы как Дональд Трамп и Стив Бэннон все еще держатся на плаву, простые люди типа Джейкоба оказываются за решеткой — «что дозволено Юпитеру, не дозволено быку».

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.