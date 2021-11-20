Глава Минкультуры РФ Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Гаркалина

Москва, 20 ноября. Смерть народного артиста России Валерия Гаркалина стала прискорбной новостью для всей отечественной культуры, считает глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

Экранные образы, воплощенные Гаркалиным, стали отражением целой эпохи. Его роли в театре были большим событием для поклонников, добавила министр.

«Он был истинно благородным человеком, чутким и безгранично талантливым», — приводит пресс-служба Минкультуры РФ слова Любимовой.

Она отметила его деятельность как педагога ГИТИСа. По мнению главы ведомства, Гаркалин вдохновлял учеников своим примером и был для них эталоном в профессии.

Актер, снявшийся во многих культовых лентах, скончался 20 ноября в возрасте 67 лет. Гаркалин почти два месяца боролся с коронавирусом, но коварная болезнь взяла верх. В последние часы у него стали отказывать органы, врачи не смогли спасти звездного пациента.

Ранее актриса Мария Кожевникова поделилась воспоминаниями о Гаркалине. Оказалось, что на первом курсе театрального института он был ее мастером.