Одесситка одним вопросом в прямом эфире предсказала скорый коллапс в энергетике Украины

Киев, 20 ноября. Эксперты считают, что со столь тяжёлым кризисом Киев столкнулся впервые, так как на складах ТЭС осталось всего 370 тыс. тонн угля, вместо необходимых 3 млн тонн и прочат очень сложный сезон с веерными отключениями.

В прямом эфире украинского телеканала «Наш» одесситка поинтересовалась, как правительство собирается спасать страну в сложившейся ситуации.

«Если у Белоруссии и России лопнет терпение, где мы будем брать свет, газ и уголь?» - спросила Алла из Одессы.

Отвечая на вопрос, гости студии и ведущие выразили надежду на энергонезависимость в ближайшем будущем, хотя журналисты признали, что резкий и правильный вопрос телезрительницы может в итоге оказаться грозным предсказанием.

Нельзя запретить надеяться на энергонезависимость, но ресурсов нет, как и причин для позитивного мышления. Информация о катастрофической ситуации в украинском энергетическом секторе впервые просочилась в СМИ в конце октября. Кризис возник из-за нехватки угля и отсутствия поддержки местных угледобывающих компаний, а на днях Минэнерго Белоруссии остановило поставки электроэнергии на Украину.

Эксперты считают, что со столь тяжёлым кризисом Киев столкнулся впервые, так как на складах ТЭС осталось всего 370 тыс. тонн угля, вместо необходимых 3 млн тонн и прочат очень сложный сезон с веерными отключениями.

Украинские власти пессимизма экспертов не разделяют. В своем недавнем интервью президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что веерных отключений не будет. Он заверил, что в ближайшее время решит проблему, упомянув о кораблях, которые якобы плывут из США.

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В компании ДТЭК олигарха Рината Ахметова объяснили, что это именно они зафрахтовали семь кораблей с 470 тысячами тонн угля на борту, и что этого объема едва хватит на 10 дней работы. В ДТЭК пообещали новые поставки, но не смогли ответить, спасут ли они ситуацию на энергорынке.

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сегодня в эфире телеканала «Украина 24» обвинила чиновников в энергетическом кризисе. По ее мнению, он создан искусственно.

«Я хочу знать фамилию, имя, отчество каждого чиновника, который получил команду в такую ситуацию поставить страну. Кто не закачал газ, не положил уголь, кто сорвал полностью нам зимний период стабильной работы», — отметила Тимошенко.

Ранее экс-премьер призвала ввести чрезвычайное положение в энергетике.