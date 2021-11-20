«Гонка на выживание»: подборка аварий с участием известных блогеров

В субботу, 20 ноября, на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре машины: водитель BMW, устроивший аварию, и пассажир иномарки погибли. За рулем был автоблогер Саид Губденский. Он выехал на встречную полосу и влетел в машину бизнесмена из списка Forbes Ратмира Тимашева. Незадолго до аварии Саид Губденский выкладывал в Сеть видео, как он гоняет по Москве на BMW. Он вел блог про автомобили, на который подписаны более полумиллиона человек.

Это не единственный случай, когда имя блогера появляется в новости о ДТП. ФАН собрал топ-5 громких аварий с участием инфлюенсеров.

Виктория Короткова

Осенью 2020 года финалистка шоу «Холостяк», блогер Виктория Короткова насмерть сбила человека на Кутузовском проспекте в Москве. Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте в темное время суток. Короткову признали невиновной.

Сама инстадива во время аварии получила сотрясение мозга. После ДТП Короткова пропала из социальных сетей на несколько месяцев, только спустя время она рассказала о том дне, о том, как изменилась ее жизнь после аварии.

instagram.com / @korotkova_viktoriya

Анастасия Тропицель

Инстаблогер Анастасия Тропицель обрела популярность в социальных сетях в 14 лет благодаря самостоятельным путешествиям, уже в 15 она заработала свой первый миллион. В 2020 году на Бали девушка взяла уроки вождения на мотоцикле, а после купила байк. 21 июня 2020-го Тропицель не справилась с управлением и врезалась в разделительный бордюр. При падении девушка получила травму головы и скончалась.

instagram.com / @nastyatropi

Эдвард Бил

Известный блогер Эдвард Бил в апреле этого года стал виновником серьезного ДТП, в результате которого пострадало несколько человек. Одна из участниц аварии, Мария Артемова, от полученных травм впала в кому. Через некоторое время она пришла в сознание. Именно это и помогло Эдварду Билу избежать наказания. Блогер заплатил пострадавшей внушительную сумму на лечение, после чего она забрала заявление об уголовном преследовании пранкера.

пресс-служба Тверского суда /

Ксения Собчак

В октябре этого года журналист, блогер Ксения Собчак возвращалась с корпоратива, который проходил в Красной Поляне, по дороге в аэропорт Mercedes с телеведущей вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. На месте скончалась 35-летняя пассажирка протараненной машины Екатерина Тарасова. У 28-летнего водителя — перелом бедра, еще одна пассажирка находится в критическом состоянии. За рулем находилась не сама Собчак. С места ДТП телеведущая сразу уехала в аэропорт, а после — в Москву.

Prt Scr youtube.com / Осторожно: Собчак

Михаил Литвин

Скандальный блогер Михаил Литвин не раз ради лайков разбивал дорогостоящие автомобили. В июне этого года он попал в аварию в центре Москвы: авто Литвина столкнулось с машиной каршеринга, никто не пострадал. По словам водителя каршеринга, блогер даже не поинтересовался его состоянием после ДТП.

instagram.com / @mikhail_litvin

Ранее стало известно, что выезд блогера Саида Губденского на встречку мог спровоцировать смертельную аварию в Москве. Автомобиль на огромной скорости врезался в машины Volvo и Mercedes.