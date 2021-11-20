«Гонка на выживание»: подборка аварий с участием известных блогеров

В субботу, 20 ноября, на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре машины: водитель BMW, устроивший аварию, и пассажир иномарки погибли. За рулем был автоблогер Саид Губденский. Он выехал на встречную полосу и влетел в машину бизнесмена из списка Forbes Ратмира Тимашева. Незадолго до аварии Саид Губденский выкладывал в Сеть видео, как он гоняет по Москве на BMW. Он вел блог про автомобили, на который подписаны более полумиллиона человек.
Это не единственный случай, когда имя блогера появляется в новости о ДТП. ФАН собрал топ-5 громких аварий с участием инфлюенсеров.
Виктория Короткова
Осенью 2020 года финалистка шоу «Холостяк», блогер Виктория Короткова насмерть сбила человека на Кутузовском проспекте в Москве. Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте в темное время суток. Короткову признали невиновной.
Сама инстадива во время аварии получила сотрясение мозга. После ДТП Короткова пропала из социальных сетей на несколько месяцев, только спустя время она рассказала о том дне, о том, как изменилась ее жизнь после аварии.
Анастасия Тропицель
Инстаблогер Анастасия Тропицель обрела популярность в социальных сетях в 14 лет благодаря самостоятельным путешествиям, уже в 15 она заработала свой первый миллион. В 2020 году на Бали девушка взяла уроки вождения на мотоцикле, а после купила байк. 21 июня 2020-го Тропицель не справилась с управлением и врезалась в разделительный бордюр. При падении девушка получила травму головы и скончалась.
Эдвард Бил
Известный блогер Эдвард Бил в апреле этого года стал виновником серьезного ДТП, в результате которого пострадало несколько человек. Одна из участниц аварии, Мария Артемова, от полученных травм впала в кому. Через некоторое время она пришла в сознание. Именно это и помогло Эдварду Билу избежать наказания. Блогер заплатил пострадавшей внушительную сумму на лечение, после чего она забрала заявление об уголовном преследовании пранкера.
Ксения Собчак
В октябре этого года журналист, блогер Ксения Собчак возвращалась с корпоратива, который проходил в Красной Поляне, по дороге в аэропорт Mercedes с телеведущей вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. На месте скончалась 35-летняя пассажирка протараненной машины Екатерина Тарасова. У 28-летнего водителя — перелом бедра, еще одна пассажирка находится в критическом состоянии. За рулем находилась не сама Собчак. С места ДТП телеведущая сразу уехала в аэропорт, а после — в Москву.
Михаил Литвин
Скандальный блогер Михаил Литвин не раз ради лайков разбивал дорогостоящие автомобили. В июне этого года он попал в аварию в центре Москвы: авто Литвина столкнулось с машиной каршеринга, никто не пострадал. По словам водителя каршеринга, блогер даже не поинтересовался его состоянием после ДТП.
Ранее стало известно, что выезд блогера Саида Губденского на встречку мог спровоцировать смертельную аварию в Москве. Автомобиль на огромной скорости врезался в машины Volvo и Mercedes.