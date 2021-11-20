Депутат Госдумы Шеремет назвал вмешательством проект резолюции США о российских выборах

Москва, 20 ноября. Проект резолюции американских конгрессменов о выборах в РФ свидетельствует о том, что во главе Российской Федерации стоит авторитетный лидер, которого боятся враги, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Конгрессмены Соединенных Штатов Стив Коэн и Джо Уилсон до этого направили в Палату представителей инициативу, которая предполагает «непризнание» Владимира Путина в качестве президента РФ, если он решит участвовать в выборах главы государства в 2024 году.

«На воре и шапка горит. Это те, кто постоянно заявлял, что Россия каким-то образом вмешивалась в их выборы, а сами своими резолюциями вмешиваются во внутренние дела нашей страны. Это откровенное, наглое и циничное вмешательство», — отметил Шеремет.

Парламентарий добавил, что Соединенные Штаты хотели бы увидеть Россию слабой, однако Владимир Путин этого не допустит.

Как стало известно ранее, председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал проект резолюции конгрессменов. По его словам, США до истерики боятся Россию и делают все, чтобы ослабить страну.