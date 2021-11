В США завершилось одно из самых резонансных судебных разбирательств этого года — дело Кайла Риттенхауса. 18-летнего подростка, который застрелил двух человек во время беспорядков в Кеноше в 2020 году, признали невиновным. Активисты и сторонники BLM остались недовольны решением суда и устроили протесты по всем Соединенным Штатам.

Подробнее о деле Риттенхауса, что именно повлияло на решение присяжных и при чем здесь игра Call of Duty — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Задержание Джейкоба Блейка

История 17-летнего Кайла Риттенхауса началась 23 августа 2020 года с жесткого задержания 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка в городе Кеноша, штат Висконсин. Полицию вызвала его девушка Лакиша Букер, которая объяснила, что они поссорились и Блейк хочет забрать машину и увезти их троих детей

К моменту прибытия на место полицейские уже узнали, что за афроамериканцем числились обвинения в сексуальном насилии и незаконном проникновении в дом. То, что произошло дальше, многие очевидцы засняли на видео: офицеры пытаются остановить Блейка, вооруженного ножом, и не дают ему сесть в машину. Несколько выстрелов из электрошокера не останавливают мужчину, после чего один из полицейских стреляет из пистолета афроамериканцу в бок и спину семь раз. Блейка в критическом состоянии доставили в больницу. После нескольких операций его удалось спасти, но он остался парализован ниже пояса.

Очередной инцидент с полицейским насилием в США произошел через три месяца после другого резонансного случая — убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским Дереком Шовином. Социальные сети быстро облетело видео, на котором двое полицейских стреляют в спину Блейку. Все это стало спусковым крючком для последующих протестов сторонников движения Black Lives Matter в Кеноше и по всей стране.

События в Кеноше

После задержания Блейка небольшой город Кеноша на несколько дней стал эпицентром протестов против расизма и полицейского насилия. Днем сотни митингующих требовали наказать офицеров, стрелявших в афроамериканца. Ночью некоторые из них поджигали автомобили, занимались мародерством и рисовали граффити на зданиях. Властям пришлось ввести комендантский час в городе и призвать Национальную гвардию.

A few hundred now gathered in the street in front of the #Kenosha Court House. Fireworks are being thrown. One of the garbage trucks placed as a barrier by police just blew up. @SpectrumNews1WI pic.twitter.com/IyjbI5jNz2 — Michelle London (@MichelleDLondon) August 24, 2020

Firefighters are trying to extinguish a large dumpster fire that appears to be blowing onto a building near State Street and Gorham. Police are in a line blocking them off. pic.twitter.com/PhhraqZRh5 — Emily Hamer (@ehamer7) August 25, 2020

Местные жители начали формировать отряды самообороны и просить о помощи других американцев. Одним из тех, кто откликнулся, стал 17-летний Кайл Риттенхаус. Как позже стало известно из анализа социальных сетей, юный американец был сторонником консервативных позиций, поддерживал контрдвижение Black Lives Matter — Blue Lives Matter, выступающее в защиту полицейских, учился стрелять у себя на заднем дворе и не мог пройти мимо очередных погромов. Впоследствии эти факты также сыграют свою роль во время расследования.

Вооружившись винтовкой AR-15, которую Риттенхаус купил на имя совершеннолетнего друга, 25 августа он отправился охранять автомастерскую Car Source, где прошлой ночью уже произошли погромы. В тот вечер юноша дал несколько видеоинтервью журналистам и блогерам.

«Наша работа — защищать бизнес, а я считаю помощь людям частью этой работы. Если кто-то позовет на помощь, я побегу туда. Вот зачем я здесь», — сказал подросток и продемонстрировал оружие и аптечку.

I interviewed the alleged shooter before the violence started.



Full video coming soon: pic.twitter.com/G3dVOJozN7 — Richie????McG???? (@RichieMcGinniss) August 26, 2020

Позже, на другом видео, Риттенхаус говорит, что кто-то из толпы обрызгал его перцовым газом. Из анализов доступных видео ясно, что он в течение ночи не отходил далеко от автомастерской и предлагал медпомощь.

В какой-то момент группа протестующих подбежала близко к автомастерской. Один из них, 36-летний Джозеф Розенбаум, попытался отобрать у юноши винтовку и пнул его. В результате стычки Риттенхаус четыре раза стреляет в мужчину, раны оказываются смертельными. Остальные начинают кричать: «Убийца!» За Кайлом бежит толпа. Несколько человек, догнав подростка, бьют его. Один из них, 26-летний Энтони Хубер, подскочил к юноше и ударил его скейтбордом. Риттенхаус выстрелил в ответ — мужчина тоже погиб. Пули попадают и в 26-летнего Гейджа Гросскройца, у которого в тот момент в руках был пистолет, и ранят его в руку. Очевидцы засняли часть происходящего на видео.

После случившегося Риттенхаус пошел с поднятыми руками в сторону полиции.

Убийство или самооборона?

На следующий день Риттенхауса задержали. Подростку предъявили обвинения по шести пунктам, в том числе по незаконному хранению оружия и предумышленному убийству. Максимальный срок — пожизненное лишение свободы. За делом следят все крупные СМИ США, а особенно активисты BLM, угрожая выйти на улицы в случае несправедливого приговора. Происшествие буквально поляризовало население США, разделив людей на тех, кто считает подростка массовым убийцей, и тех, кто думает, что он действовал в рамках самообороны.

Федеральное агентство новостей

Прокурор Томас Бингер выстроил линию своего обвинения на том, что Риттенхаус «сам спровоцировал нападение» первого погибшего, Джозефа Розенбаума, когда направил на него винтовку. Обвинение настаивало, что что убитые и пострадавший пытались остановить «активную стрельбу», которую вел подросток.

«Толпа видит, что обвиняемый бежит с винтовкой. Оружие все еще у него. Вполне разумно, что в этот момент эти люди считают, что он угрожает убить снова. Я заявляю вам, дамы и господа: в этой ситуации толпа имеет право попытаться остановить активного стрелка. Они имеют право защитить себя», — заявил прокурор на одном из заседаний.

Бингер отметился несколькими резонансными заявлениями. Так, он пытался найти связь между инцидентом и увлечением Риттенхауса компьютерной игрой Call of Duty. Также во время своего выступления прокурор решил провести эксперимент и напугать присяжных. Он взял у помощника винтовку, приложил ее к плечу и навел на зал.

Kenosha DA pointed a gun at the jury with his finger on the trigger pic.twitter.com/MkKMeb0Fri — Matt Walsh (@MattWalshBlog) November 15, 2021

Адвокат Риттенхауса Марк Ричардс настаивал, что действия подростка были продиктованы самозащитой. Он сказал, что по видео с той ночи можно судить, что на юношу «напали на улице как на животное».

«Другие люди в этом сообществе стреляли в кого-то семь раз, и это было признано нормальным. Мой клиент сделал это, чтобы защитить свою жизнь от мистера Розенбаума», — отметил адвокат.

Takeaways from the first day of the Kyle Rittenhouse trial. https://t.co/IQeQCtTkBn — dailymail (@dailymail241) November 2, 2021

Сам Риттенхаус не отрицал, что стрелял в людей, но вины не признавал, настаивая, что в каждом случае действовал строго в целях самообороны, защищаясь от нападавших на него людей. Во время одного из допросов он не выдержал и заплакал.

Give me a break. The guy was calm, cool and collected surrendering to police right after shooting people. He was laughing in court yesterday. This is why they had him testify - for this performance. pic.twitter.com/Sr07vCV3MW — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) November 10, 2021

Переломный момент

Важным обстоятельством в ходе заседания стали показания одного из нападавших Гросскройца, который признал, что направил пистолет на Риттенхауса до того, как 17-летний подросток выстрелил в него из винтовки. Это стало весомым аргументом в пользу самообороны. К тому же он признался, что у него не было действительного разрешения на ношение огнестрельного оружия.

Gaige Grosskreutz, who was shot in the arm by #Rittenhouse, is asked if I he had a permit to carry the firearm he had when he rushed toward the teen. “I did,” he responds. He is asked if the permit was actually valid.



“It was not,” he answers. #Kenosha pic.twitter.com/honc2xnA9F — Andy Ngô ????️‍???? (@MrAndyNgo) November 8, 2021

Вторым важным фактом, сыгравшим на руку защите, стало то, что судья Брюс Шредер отклонил обвинение в незаконном хранении оружия, как это считалось ранее. Длина винтовки не превышала недопустимую в штате. Это обвинение было самым незначительным, однако уже тогда эксперты отметили, что его отмена может склонить присяжных к мнению, что прокурор в целом сильно преувеличивает.

The judge in Kyle Rittenhouse's homicide trial dismissed a misdemeanor gun possession charge. Here's why. https://t.co/gk6aovq2tz — The New York Times (@nytimes) November 16, 2021

Решение присяжных

После многочленных попыток прокурора и защиты склонить суд в свою сторону, посовещавшись четыре дня подряд — в общей сложности около 25 часов, — 19 ноября присяжные признали Риттенхауса невиновным по всем пунктам обвинения. Они согласились с показаниями юноши, что тот опасался за свою жизнь и действовал в целях самообороны. Подросток расплакался, услышав вердикт.

VIDEO: Kyle Rittenhouse breaks down in the courtroom as the jury reads the final not guilty verdict.



Rittenhouse was acquitted of all charges. pic.twitter.com/yVJJ1CRdSb — Ellie Hall (@ellievhall) November 19, 2021

После оглашения решения суда адвокат Марк Ричардс сказал, что Риттенхаус хочет «жить своей жизнью» и сейчас испытывает огромное облегчение:

«Он испытывает огромное облегчение от того, что присяжные сообщили ему сегодня. Он хочет, чтобы ничего из этого больше никогда не повторилось».

Mark Richards, Kyle Rittenhouse's defense attorney, says his client is eager to get on with his life and is feeling a great sense of relief following his acquittal on all five counts against him today. https://t.co/aHZpTCnqLM pic.twitter.com/iq6d8OjX3B — CNN Newsroom (@CNNnewsroom) November 19, 2021

Губернатор штата Висконсин Тони Эверс сказал, что суд «вновь открыл раны, которые еще не полностью зажили», и призвал к миру в Кеноше после оправдания подростка.

«Ни один вердикт не сможет вернуть жизни погибших. Никакое сегодняшнее постановление не изменит нашу реальность в Висконсине. Нам предстоит много работать над обеспечением справедливости, которую требуют и заслуживают общины по всему нашему штату», — говорится в заявлении

BLM не заставили себя ждать

Множество людей собралось за несколько часов до решения у здания суда. Узнав об оправдательном вердикте, сторонники Black Lives Matter и ряд активистов вышли с протестами в Кеноше и других городах США. Несмотря на то, что сообщений о сильных погромах не поступало, многие местные предприниматели заколотили витрины магазинов. Власти ввели в город дополнительные силы на случай ужесточения ситуации.

Protests continued today on the steps of the Kenosha County Courthouse while jury deliberations in the trial of Kyle Rittenhouse stretched into a second day.



No verdict as of 3:40 p.m. local.



For @GettyImages pic.twitter.com/DmgPi0HjlG — Nathan Howard (@SmileItsNathan) November 17, 2021

Несколько сотен людей вышли на митинги в Бруклине в Нью-Йорке, перекрыв движение по Бруклинскому мосту. Они призывали к «справедливому приговору», ругали судей и выкрикивали имена погибших от рук полиции афроамериканцев. В целом протесты прошли мирно, сообщений о задержаниях не поступало.

An massive crowd of #BlackLivesMatter activists took to the streets of Brooklyn, NY tonight (in response of the #KyleRittenhouse case) and chanting "SAY HIS NAME, GEORGE FLOYD" an couple of times. pic.twitter.com/vTMNtcedJn — Anthony Buchanan (@anthonyscountry) November 20, 2021

В традиционно протестном Портленде активисты действовали куда агрессивнее. Порядка 200 человек разбили окна и бросали различные предметы в полицию, выкрикивая: «Кайл — террорист». Правоохранители предупредили людей о применении силы, в том числе перцовых баллончиков и резиновых пуль, после чего большинство из протестующих разошлись.

#Antifa shut down the road outside the Justice Center in downtown Portland and chanted, “Kyle is a terrorist.” Antifa spent the night smashing property, starting a fire & trying to break inside the Justice Center/Central police station. pic.twitter.com/aiYkY6Mupe — Andy Ngô ????️‍???? (@MrAndyNgo) November 20, 2021

Протесты против решения суда также прошли в Иллинойсе, Огайо и других штатах.

Дело Кайла Риттенхауса стало для современных США важной вехой в вопросе определения права граждан на самооборону и ношение оружие. Вердикт присяжных в суде Кеноши показал, что американское правосудие пока что признает право простого гражданина использовать оружие для защиты своей и чужой собственности, общественного порядка, а также жизни. В то же время практически официальная поддержка BLM со стороны администрации Байдена, и заявления самого президента США, который без какого-либо повода назвал Кайла Риттенхауса «сторонником превосходства белой расы», не смогли оказать влияния на суд и присяжных и не привели к осуждению «стрелка из Кеноши».