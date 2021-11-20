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Путин разрешил присуждать государственные награды за патриотическое воспитание молодежи

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 17:01
Общество
Путин разрешил присуждать государственные награды за патриотическое воспитание молодежи
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 20 ноября. Президент России Владимир Путин утвердил новый перечень заслуг, за которые могут присуждать государственные награды.

Изменения внесены в положение о госнаградах РФ, указ опубликован на официальном портале правовой информации. В новом перечне добавилось два пункта: «социально-экономическое и технологическое развитие Российской Федерации» и «духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи».

В документе сказано, что учебные заведения МВД и военные образовательные организации могут получать награды не только за успехи в подготовке кадров, но и за «воспитание молодежи в духе патриотизма, уважения к истории и традициям».

Дружная мирная жизнь, патриотизм, общая цель и сильное Отечество объединяют молодых россиян. Исследование проводило движение «Молодежка ОНФ». Молодые люди ответили на вопрос «Что для вас народное единство?». Наиболее частыми ответами стали: сильное Отечество, дружная мирная жизнь, патриотизм, помощь, ощущение единения, братство.

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