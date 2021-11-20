Глава СКР Бастрыкин обсудит со Светличной нравственное воспитание следователей

Москва, 20 ноября. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин встретится с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной, чтобы обсудить вопросы культурного воспитания молодого поколения следователей, сообщается на официальном сайте ведомства.

Звезда советского кино уже долгие годы оказывает содействие СК РФ в вопросах культурного и патриотического воспитания кадет, студентов академий СК России. Светличная расскажет учащимся об актерской карьере и своем отце, прошедшем Великую Отечественную войну.

«Светлана Афанасьевна — представитель золотой эпохи кинематографа, фильмы с ее участием всегда имели большой успех у зрителей», — говорится в сообщении.

Светличная окончила ВГИК в 1958 году и стала актрисой Театра-студии киноактера. Она дебютировала на большом экране год спустя, снявшись в фильме Михаила Калика «Колыбельная». Народная любовь пришла к актрисе в 1969 году после выхода комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Эта лента закрепила за Светличной звание секс-символа.

Ранее известный российский певец Прохор Шаляпин опроверг слухи о романе с пожилой актрисой. К Светличной у него только дружеские чувства, добавил исполнитель.