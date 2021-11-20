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Самарские «Крылья Советов» упустили победу в домашнем матче РПЛ с «Уралом»

Спорт
Самарские «Крылья Советов» упустили победу в домашнем матче РПЛ с «Уралом»
Prt Scr matchtv.ru  /  «ООО «Национальный спортивный телеканал»

Самара, 20 ноября. «Крылья Советов» не удержали победу в матче 15-го тура чемпионата России по футболу с екатеринбургским «Уралом».

Встреча 15-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Урал», состоявшаяся 20 ноября на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась со счетом 1:1. Оба мяча в этом матче были забиты во втором тайме.

Счет в игре на 59-й минуте открыл защитник «Урала» Артем Мамин, который отправил мяч в свои ворота после навеса Антона Зиньковского. Незадолго до финального свистка Юрий Железнов забил ответный мяч, замкнув передачу на дальнюю штангу. Сыграв вничью, «Крылья Советов» прервали свою победную серию и набрали 23 очка. Самарский клуб занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 12 баллами располагается на 15-й позиции.

Ранее «Зенит» победил «Нижний Новгород» в стартовом матче 15-го тура чемпионата России. Встреча на «Газпром Арене» завершилась победой хозяев со счетом 5:1.

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футбол урал крылья советов чемпионат россии рпл
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