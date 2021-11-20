Триполи, 20 ноября. Кандидат в президенты, председатель партии «Возрождение Ливии» Ареф аль-Найед заявил, что против выборов выступает только запрещенная в РФ организация «Братья-мусульмане»1. Об этом пишет издание Al Marsad.

Во время выступления перед избирателями политик рассказал, что основной его задачей на посту главы государства станет политическое и экономическое процветание страны.

«Я удовлетворен международной позицией по проведению президентских выборов и отвергаю все призывы сорвать их», — уточнил председатель.

Ареф аль-Найед добавил, что единственные, кто выступает против плебисцита, это сторонники «Братьев-мусульман». Большинство политических партий и простых граждан поддерживают проведение избирательного процесса в срок.

Участники Парижской конференции по Ливии единогласно высказались за своевременную реализацию президентских и парламентских выборов. Все, кто препятствует этому, попадут под международные санкции.

Лидеры организации «Братья-мусульмане» мобилизовали боевиков для срыва процесса голосования в североафриканском государстве. Экстремисты собираются блокировать избирательные участки на западе страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.