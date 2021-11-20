ЦБ зафиксировал рекордный объем международных резервов России

Москва, 20 ноября. Объем международных резервов РФ за неделю с 5 по 12 ноября увеличился на 4,1 млрд долларов, сообщается в материалах Банка России. Показатель обновил исторический рекорд, достигнув 626,2 млрд долларов.

По данным на 5 ноября, уровень резервов составлял 622,1 млрд долларов. Объем вырос на 0,7% под воздействием положительной переоценки, а также покупки зарубежной валюты в рамках бюджетного правила, указал финансовый регулятор.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и Правительства РФ. Они состоят из средств в валюте других стран, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Предыдущий рекорд по объему международных резервов страны был зафиксирован в начале текущего месяца. Тогда уровень запасов впервые превысил 623 млрд долларов.