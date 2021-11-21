Индонезия закупила партию европейских самолетов Airbus A400M

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Индия

Учения Франции и Индии

Индийские самолеты Су-30МКИ приняли участие в совместных учениях с истребителями Mirage 2000 и Rafale ВВС Франции. Тренировки проходили над западным побережьем Индии.

The @IAF_MCC & @Armee_de_lair aircraft participated in a Large Force Engagement exercise over the Western Seaboard pic.twitter.com/UpMfTil952 — Indian Defence (@IndianDefenceRA) November 18, 2021

Официальный представитель индийских Военно-воздушных сил заявил, что подобные учения способствуют взаимному сотрудничеству и дружеским связям.

Индонезия

Индонезия заказала A400M

Минобороны Индонезии подписало с компанией Airbus Defense and Space контракт на поставку двух самолетов A400M в многоцелевой конфигурации транспорта-заправщика.

Таким образом, общее количество стран-заказчиков этого типа машин возросло до десяти.

Indonesia Ministry of Defence orders two Airbus #A400M.

Read the Press release: https://t.co/ayyij8XlLF pic.twitter.com/4o8RoiwxoZ — Airbus PRESS (@AirbusPRESS) November 18, 2021

Контракт, который вступит в силу в 2022 году, включает полный пакет услуг по техническому обслуживанию самолетов и обучению личного состава. Одновременно было подписано письмо о намерениях приобрести в перспективе дополнительно четыре A400M.

По заявлению генерального директора Airbus Defense and Space Майкла Шоллхорна, новый заказ увеличит присутствие компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе, позволит ВВС Индонезии получить эффективную платформу для доставки больших и тяжелых грузов в отдаленные районы и расширит радиус действия боевой авиации за счет дозаправки в воздухе.

Малайзия

Разбился УБС Hawk ВВС Малайзии

При посадке на авиабазу Butterworth 16 ноября 2021 года потерпел катастрофу учебно-боевой самолет Hawk Mk 108.

По словам министра обороны Датука Сери Хишаммуддина Хусейна, один из летчиков погиб. Второй выжил, но получил травмы.

Acidente com Hawk MK 108 da Força Aérea Real da Malásia https://t.co/NpzX47gXTn — Revista Força Aérea (@RFA_digital) November 17, 2021

Причины произошедшего расследует специальная комиссия. Согласно базе данных, в составе ВВС Малайзии было десять самолетов Hawk Mk 108, пять из которых были потеряны.

Норвегия

Первый «Посейдон» для Норвегии

Компания Boeing 18 ноября передала Королевским ВВС Норвегии морской патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon.

Signed, sealed, delivered! Take a look at Vingtor, the first of five Washington-made #P8 Poseidon aircraft delivered to Norway. This unmatched multi-mission maritime patrol aircraft will dramatically improve surveillance of Norwegian and adjacent waters. pic.twitter.com/HAFAvY3aGh — Boeing in Washington (@BoeingWA) November 18, 2021

Машина станет первой из пяти заказанных Норвегией, которые должны заменить устаревшие шесть Lockheed P-3C/N Orion. «Посейдон» прибудет на новую базу в Эвенесе во второй половине января 2022 года.

ОАЭ

«Шквал» для ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты присматриваются к французским истребителям Dassault Rafale F4 с 2010 года, и теперь Париж близок к заключению с ними контракта по продаже этих самолетов.

О сделке может быть объявлено во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Абу-Даби в начале декабря этого года.

???????????????????? UAE Discuss with France for 60 Rafale F4 & Especially UAE Requirements. TOT pic.twitter.com/0kJWIW8y00 — Defense Analysis OF Bangladesh-DOB (@BADARUD61807103) October 5, 2021

Интересно, что информация о планируемом контракте с французами появилась после того, как США объявили о своей готовности продать в ОАЭ истребители F-35, но с «некоторыми обязательствами». Не исключено, что ОАЭ купят как Rafale, так и американские самолеты.

Россия

Итоги Dubai Airshow 2021 для российской делегации

По итогам авиационной выставки, которая завершилась в Объединенных Арабских Эмиратах, можно сказать, что новейший российский однодвигательный истребитель Checkmate заинтересовал потенциальных заказчиков.

«Были переговоры с иностранными делегациями, сейчас формируем для них предложения по облику самолета. Часть потенциальных заказчиков хотят получить машину, адаптированную под свои нужды. Это зависит от географии применения, финансовых возможностей и ряда других факторов». — сказал глава Ростеха Сергей Чемезов.

В ЛТС пятого поколения имеет место модульный принцип. То есть самолет можно собрать под конкретного заказчика.

Checkmate's overseas premier took place at Dubai Airshow 2021! The light tactical aircraft was presented to the UAE delegation and representatives of other countries pic.twitter.com/FI9DfsoFPq — UAC Russia (@UAC_Russia_eng) November 14, 2021

Кроме него Ростех представил публике линейку вертолетов. Это боевой модернизированный Ми-28НЭ, разведывательно-ударный Ка-52 и многоцелевой Ми-171А2.

Еще один дебют в дубайском небе — это вертолет Ми-28НЭ! Он совершил фигуры сложного пилотажа боевого вертолета, некоторые из которых доступны только самолетам.



Какие характеристики кроются в нем? Посмотрим детально ➡ pic.twitter.com/vJtakMx9lE — Ростех (@RostecRussia) November 19, 2021

Из беспилотников Россия показала продукцию «Кронштадта»: скоростной ударный «Гром», разведывательно-ударный комплекс «Орион-Э» — экспортный вариант, на которые поступило пять заявок о закупке. Кроме того, можно было увидеть БПЛА радиолокационного дозора «Гелиос-РЛД».

Россия получила пять иностранных заявок на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион-Э"https://t.co/2TA6Eb6sbG pic.twitter.com/kYBWj19qdZ — РИА Новости (@rianru) November 18, 2021

Страны Ближнего Востока выразили заинтересованность и российскими боевыми самолетами. В первую очередь Су-57Э, ведь он единственный в мире тяжелый истребитель пятого поколения, который предлагается на экспорт. Кроме него делегации обратили внимание на Су-30, Су-35 и МиГ-35, транспортную авиацию, представленную Ил-76МД-90А, и заправщики Ил-78М-90А.

КнААЗ будет строить Checkmate

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина начал производство нескольких образцов нового однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate.

Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь на авиасалоне Dubai Airshow 2021, проходившем в ОАЭ.

В Комсомольске начали работать над образцами истребителей Checkmate



На Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Гагарина (КнААЗ) началось производство нескольких образцов нового однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate, сообщил глава Об...https://t.co/VDpUTiQ4aZ pic.twitter.com/jeM70ARz3F — Komsagram • Комсомольск-на-Амуре (@komsagram) November 14, 2021

Мир познакомился с новинкой Ростеха в июле в рамках авиасалона МАКС-2021. Как заявляли ранее, первый полет самолет совершит в 2023 году, а опытные образцы следует ожидать в 2024-2025 годах. Соответственно серийные поставки истребителя планируются на 2026-2027 год.

Воздушное патрулирование РФ и КНР проведено для укрепления глобальной стабильности

В Минобороны РФ заявили, что мероприятие провели в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2021 год, оно не направлено против третьих стран.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС России и военной авиации Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.

Минобороны России показало кадры совместного воздушного российско-китайского патрулирования самолетами дальней авиации ВКС России и военной авиации Китая над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей:https://t.co/GjW8ezZpPF



Видео: Минобороны России pic.twitter.com/w0vYfna5KZ — ТАСС (@tass_agency) November 19, 2021

Продолжительность полета составила более 10 часов. Истребитель Су-35С российских ВКС обеспечил сопровождение стратегических бомбардировщиков.

Управление авиацией в воздухе осуществлялось посредством самолета радиолокационного дозора и наведения А-50У. В авиагруппу входили два ракетоносца Ту-95МС ВКС России и два стратегических бомбардировщика Xian H-6K китайских ВВС.

Словения

Покупка военно-транспортного самолета C-27J

Министерство обороны Словении 17 ноября 2021 года подписало соглашение с Министерством обороны Итальянской Республики о закупке тактического транспортного самолета C-27J Spartan.

Slovenia buys Spartan C-27J and will arrive in a year and a halfhttps://t.co/AppEns8I8Y pic.twitter.com/vVYYKta6Tp — Fly High Aeromedia (@FHAeromedia) November 18, 2021

Стоимость контракта составила около 72 млн евро, при базовой стоимости самолета 48 млн евро. Остальную часть суммы составляют дополнительные модули: медицинский и для пожаротушения, материально-техническая поддержка, запасные части, обучение экипажей и тренажерная подготовка.

Таиланд

ВВС Таиланда получат легкие боевые самолеты AT-6E Wolverine

Контракт заключен с американской компанией Textron Aviation Defense. Всего будет поставлено восемь единиц AT-6E, и они заменят собой устаревшие самолеты L-39.

Кроме того, договор предусматривает передачу наземного вспомогательного оборудования, запасных частей и обучение личного состава.

Thailand has awarded a $143-million contract to Textron for the supply of eight AT-6 Wolverineshttps://t.co/TsmFYbZp9R — The Defense Post (@DefensePost) November 18, 2021

Стоимость продажи составила 143 млн долларов. Таким образом ВВС Таиланда стали первым зарубежным заказчиком американского легкого штурмовика, который на новом месте получит обозначение AT-6TH.

Согласно условиям контракта, работы будут выполняться на предприятии Textron Aviation в Уичито (штат Канзас).

Южная Корея

Сеул согласился снизить стоимостную долю Индонезии в проекте разработки истребителя KF-X

Агентство программ оборонных закупок Республики Кореи заявило, что Индонезия должна будет выплатить в общей сложности 1,35 млрд долл. или на 85 млн долл. ниже изначально запланированной суммы (для справки: общая стоимость проекта KF-21 составляет 6,8 млрд долл.). Решение было принято после длительных переговоров.

S.Korea Cuts $85M from Indonesia's pending KF-X Jet development dueshttps://t.co/4q07h1qlC8 pic.twitter.com/r2moc3gox2 — Fly High Aeromedia (@FHAeromedia) November 16, 2021

Представители двух стран провели в общей сложности шесть раундов переговоров, последний из которых состоялся 11 ноября 2021 года в Джакарте. Как заявлено, обе стороны также будут вести дополнительные консультации по подробному плану относительно того, как и когда Индонезия выплатит просроченные платежи по оборонному проекту.

В настоящее время ведутся наземные испытания истребителя, а первый полет запланирован на 2022 год. Серийно планируется произвести 40 самолетов для ВВС Республики Корея к 2028 году и еще 80 ед. — к 2032 году.

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