Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 18:14
18:12
Политика
Михаил Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку
18:09
Общество
Выделяемое человеком вещество может успокоить мужчин и разозлить женщин
18:09
Происшествия
Опубликовано видео момента аварии с погибшим блогером Губденским в Москве
18:08
Наука
Американские ученые нашли ответственный за развитие псориаза ген
18:04
Общество
Второй в мире случай полного излечения от ВИЧ без лекарств зарегистрирован в Аргентине
18:03
Общество
Ученые Имперского колледжа заявили о бессимптомном течении COVID-19 при заражении AY.4.2
17:59
Спорт
Российская фигуристка Щербакова стала победительницей Гран-при Франции
17:57
Происшествия
Мужчина за рулем иномарки сбил выходившую из трамвая девочку в Самаре
17:55
Армия
Обозреватель Ouest-France: в трех регионах Европы существует риск начала масштабной войны
17:53
Происшествия
Эвакуатор забрал превратившийся в груду металла BMW погибшего Губденского в Москве
Все новости

Лавров и глава МИД Узбекистана Камилов обсудили итоги переговоров Путина и Мирзиеева

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 17:14
Политика
Лавров и глава МИД Узбекистана Камилов обсудили итоги переговоров Путина и Мирзиеева
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 20 ноября. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров и руководитель МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провели телефонные переговоры, в рамках которых стороны обсудили итоги визита президента Шавката Мирзиеева в Москву.

Пресс-служба узбекского лидера сообщила, что по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и Шавката Мирзиеева было утверждено 18 совместных документов.

«Министры отметили масштабный характер договоренностей, достигнутых в ходе состоявшегося накануне визита президента Узбекистана Мирзиеева в Москву, необходимость по линии соответствующих министерств и ведомств обеспечить слаженную работу по практической реализации итогов встречи в верхах. Условлено наращивать внешнеполитическую координацию между Москвой и Ташкентом», — сказано в сообщении МИД РФ.

Как стало известно ранее, Путин и Мирзиеев подписали совместное заявление о сотрудничестве Москвы и Ташкента в сфере обеспечения международной информационной безопасности. Плюс ко всему президенты утвердили документы о взаимодействии стран по ядерной безопасности.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Лавров и глава МИД Узбекистана Камилов обсудили итоги переговоров Путина и Мирзиеева
лавров узбекистан мид
Комментировать