Лавров и глава МИД Узбекистана Камилов обсудили итоги переговоров Путина и Мирзиеева

Москва, 20 ноября. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров и руководитель МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провели телефонные переговоры, в рамках которых стороны обсудили итоги визита президента Шавката Мирзиеева в Москву.

Пресс-служба узбекского лидера сообщила, что по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и Шавката Мирзиеева было утверждено 18 совместных документов.

«Министры отметили масштабный характер договоренностей, достигнутых в ходе состоявшегося накануне визита президента Узбекистана Мирзиеева в Москву, необходимость по линии соответствующих министерств и ведомств обеспечить слаженную работу по практической реализации итогов встречи в верхах. Условлено наращивать внешнеполитическую координацию между Москвой и Ташкентом», — сказано в сообщении МИД РФ.

Как стало известно ранее, Путин и Мирзиеев подписали совместное заявление о сотрудничестве Москвы и Ташкента в сфере обеспечения международной информационной безопасности. Плюс ко всему президенты утвердили документы о взаимодействии стран по ядерной безопасности.