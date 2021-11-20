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Поддубный поддержал иски граждан ДНР против Порошенко: повышают восприятие преступлений ВСУ

Весь мир
Поддубный поддержал иски граждан ДНР против Порошенко: повышают восприятие преступлений ВСУ
vk.com  /  Евгений Поддубный

Обращение жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) Виктора Баркалова и Вадима Шулака в международные правозащитные организации с призывом расследовать преступления ВСУ, достойно похвалы. Такое мнение выразил российский военный корреспондент, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный.

В документах, направленных в Международный уголовный суд (МУС), Международный суд (МС), Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), Совет Безопасности ООН, организацию Amnesty International и Human Rights Watch, представители региона рассказали о многочисленных человеческих жертвах среди гражданских.

«Прошу привлечь к уголовной ответственности Петра Алексеевича Порошенко, 26 сентября 1965 года рождения, место рождения г. Болград (Одесская область), за геноцид, преступления против человечности и военные преступления на территории Донецкой и Луганской областей во время проведения АТО», — пишет один из жителей столицы ДНР.

Военный корреспондент Евгений Поддубный прокомментировал инициативу граждан народной республики в интервью Федерального агентства новостей. Он сообщил, что существует острая необходимость в подобного рода начинаниях.

Поддубный поддержал иски граждан ДНР против Порошенко: повышают восприятие преступлений ВСУ
Пресс-служба президента Украины /

«Любая попытка привлечь внимание к преступлениям, которые совершают Вооруженные силы Украины, — это хорошо, это достойно похвалы. Конечно, такие попытки нужны и, более того, обращения в международные структуры, фактически повышают восприятие этих фактов в мировом сообществе. Однако дело-то в другом: вряд ли это реально поможет, но хотя бы привлечет к проблеме внимание», — считает сотрудник «России-24».

Говоря о применении ВСУ ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 против военнослужащих и мирного населения Донбасса, собеседник ФАН заявил, что таким образом Киев демонстративно игнорирует положения «Минска-2».

«Собственного говоря, мирные договоренности запрещают использование ударной авиации, а БПЛА — это авиационный компонент. Значит, использование беспилотников — прямое нарушение Минских соглашений», — заключил журналист.

Поддубный поддержал иски граждан ДНР против Порошенко: повышают восприятие преступлений ВСУ
Global Look Press / Yulii Zozulia/Keystone Press Agency

Ранее инициативу жителей Донецкой Народной Республики поддержал коллега Евгения Поддубного, военный корреспондент Александр Коц. По его мнению, без постоянной поддержки темы военных преступлений Киева в медиапространстве она будет замалчиваться и постепенно уходить из информационной повестки.

В то же время руководитель аналитической группы Telegram-канала Asrta Militarum Комиссар Яррик выразил надежду на то, что «киевских карателей смогут привести в чувство до того, как прольется кровь русского населения» в ДНР и ЛНР.

Подробнее о том, что происходит на линии соприкосновения, а главное — какую опасность несут турецкие БПЛА для жителей и защитников региона, можно прочитать в его новой колонке.

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