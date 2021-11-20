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Израильским историкам удалось установить причину гибели древнего города Мареш

Наука
Израильским историкам удалось установить причину гибели древнего города Мареш
pxhere.com

Тель-Авив, 20 ноября. Древние иудеи сожгли Мареш в ответ на проводимую греками политику эллинизации. Такой вывод на основании изучения остатков разрушенной крепости сделали участники раскопок Управления по делам древностей Израиля.

Группа ученых на протяжении длительного времени проводила раскопки к югу от Иерусалима. Историкам удалось найти остатки разрушенной древнегреческой крепости. Согласно предварительным данным, крепость представляла собой небольшой квадрат высотой около трех метров. На нем располагались оборонительные сооружения, которые сожгли восставшие против эллинизации иудеи.

«Похоже, что мы обнаружили здание, которое было частью линии укреплений, созданных командирами греческой армии, чтобы защитить крупный греческий город Мареша от наступления Хасмонеев», — заявили они.

Археологи также добавили, что в данной местности до сегодняшнего дня сохранились остатки жилых домов. Это место считается благодатным, так как оно упомянуто в Священном писании и египетских источниках. Здесь проживала греческая община, а также евреи.

Кости десятков мамонтов удалось обнаружить ученым во время раскопок в местонахождении Волчья Грива, которое расположено в Новосибирской области. Об этом рассказал директор Центра коллективного пользования «Геохронология кайнозоя» ИАЭТ СО РАН Василий Зенин.

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греки крепость иудеи
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