Японская компания создает уникальные костюмы для роботов-компаньонов

В Японии пользуются большой популярностью электронные щенки с искусственным интеллектом и другие роботы-компаньоны. Ими владеют не только дети, но и взрослые, многим эти игрушки заменяют настоящих домашних животных. Одна из компаний, производящих одежду, разработала специальные наряды для таких роботов.

«Все популярные роботы выглядят одинаково. Из-за этого порой хозяевам непросто различить их. Поэтому мы придумываем различные атрибуты, которые придают роботам индивидуальность: одежду для собак, униформу для роботов-сотрудников и так далее», — рассказал генеральный директор компании Юкинори Идзуми.

Компания создает высококачественную и стильную одежду. Модельный ряд состоят из костюмов 40 различных цветов для самых разных роботов. Покупатели могут выбрать между антибактериальным, пыленепроницаемым, водоотталкивающим или термостойким материалом.

Компания тесно сотрудничает со всеми ведущими корпорациями робототехники в Японии. Вместе они разрабатывают подходящие ткани, которые не мешают движению механических компаньонов. Также фирма шьет одежду и для хозяев электронных гаджетов в похожей стилистике. Спрос на необычные костюмы растет, поскольку с каждым годом все больше жителей Страны восходящего солнца приобретает питомцев, питающихся электричеством.