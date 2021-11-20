Оппозиционный украинский депутат Кузьмин заявил об узурпации власти Зеленским

Киев, 20 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский узурпировал власть, забыв, что страна является еще и парламентской республикой. Об этом сказал депутат Верховной рады от оппозиции Ренат Кузьмин.

Он уверен, что процесс узурпации прошел никем незамеченным, и поэтому Зеленский не понес наказания. В стране сложилось впечатление, что такая ситуация является нормой.

«Украина является парламентско-президентской республикой, в которой парламент занимает более высокое положение в иерархии власти, чем офис президента. Спикер парламента в парламентско-президентской республике занимает более высокое положение, чем президент», — написал Ренат Кузьмин в Telegram-канале.

Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» не первый раз выступает с обвинениями в адрес Зеленского. Ранее он заявил, что глава государства пытается шантажировать президента России Владимира Путина.