Российская ювелирная сеть Sokolov собирается выйти на биржу в 2023 году

Москва, 20 ноября. Ювелирный бренд Sokolov планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в 2023 году в России и США. Об этом рассказал агентству Reuters управляющий партнер компании Артем Соколов.

На американском рынке компания рассматривает как Нью-Йоркскую биржу, так и Nasdaq, поделился Соколов. По его словам, чтобы получить достаточное число акций в свободном обращении и ликвидность, Sokolov необходимо привлечь порядка 500 млн долларов. Управляющий партнер сети отказался озвучивать предполагаемую оценку компании. Он лишь отметил, что собственники готовы к разводнению своих долей, но намерены сохранить контрольный пакет.

Согласно данным агентства, выручка Sokolov за девять месяцев 2021 года составила около 20 млрд рублей. По итогам года она ожидается на уровне 30 млрд рублей.

Евразийский банк и Минфин РФ работают над созданием ювелирного онлайн-магазина. Предполагается, что такая мера позволит популяризовать отечественных ювелиров.