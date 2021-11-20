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Захарова: в отношениях России и США есть позитивные моменты

Политика
Захарова: в отношениях России и США есть позитивные моменты
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 20 ноября. Отношения России и США столкнулись со сложностями, однако переговоры между сторонами продолжаются и есть позитивные моменты, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Российский дипломат напомнила, что у Москвы и Вашингтона остается глобальный визовый вопрос. Это одна из тех проблем, которая была спровоцирована американской стороной.

«Но переговоры идут, и по вопросу стратегической стабильности. И это тоже очень важный пример», — сказала она в эфире «Радио России».

Одним из достижений в отношениях Москвы и Вашингтона Мария Захарова назвала проект российско-американской резолюции против применения информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, принятый Генассамблеей ООН.

Как стало известно ранее, в МИД России назвали вмешательством идею Конгресса США не признавать выборы в РФ. Захарова посоветовала американцам заняться своими внутренними проблемами.

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Все новости / Политика / Захарова: в отношениях России и США есть позитивные моменты
сша захарова мид вашингтон
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