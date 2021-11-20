Аргентина собирается заявить свои права на Фолклендские острова

Буэнос-Айрес, 20 ноября. Правительство Аргентины готовит специальную повестку дня, чтобы заявить о своих претензиях на суверенитет над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. Об этом сообщил президент страны Альберто Фернандес.

El presidente @alferdez participó del lanzamiento de la mesa de trabajo interministerial "Agenda Malvinas 40 años" en el marco de la conmemoración por el Día de la Soberanía.https://t.co/xPBlOYeWpp pic.twitter.com/lXyu2H8L7k — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) November 19, 2021

Власти страны решили официально заявить о своем праве на территории, находящиеся под контролем Великобритании со времен Фолклендской войны 1982 года.

«Мальвинские острова были, есть и будут аргентинскими. Нет каких-либо сомнений насчет нашего права на эти земли», — отметил Фернандес.

Он объяснил, что повестка дня «Мальвинские острова 40», разрабатываемая правительством, будет включать стратегии по распространению информации и повышению осведомленности касательно претензий Аргентины на суверенитет над Фолклендами, Южной Георгией и Южными Сандвичевыми островами, которые на данный момент считаются заморскими территориями Великобритании, но оспариваются Аргентиной.

Данная повестка дня будет сфокусирована на восстановление суверенитета Аргентины над землями, призыв к возобновлению переговоров с Великобританией, ратификацию приверженности южноамериканской страны к использованию мирных путей разрешения споров, а также дань уважения солдатам, павшим во время войны.

????️"El desafío a 40 años de Malvinas y por la memoria argentina, es entender que la patria nos vincula. Por ella debemos ser soberanos y decidir por nosotros mismos". El presidente @alferdez en el lanzamiento de la mesa de trabajo interministerial "Agenda Malvinas 40 años". pic.twitter.com/1KL0cobsVD — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) November 19, 2021

«Мы будем бороться до тех пор, пока Мальвинские острова не станут снова нашими. Это не желание президента, Аргентина стремится вернуть территории, которые были отняты у нас», — заявил Фернандес, добавив, что его администрация продолжит дипломатическую работу по «убеждению международного сообщества в том, что Мальвинские острова принадлежат Аргентине».

Министр иностранных дел Сантьяго Кафьеро сообщил, что его страна попытается найти «мирный способ разрешения» конфликта, при этом не переставая осуждать необоснованное военное присутствие Великобритании на островах.

????️ "Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Vamos a pelear hasta que ellas vuelvan a ser nuestras. Es la argentinidad toda la que quiere recuperarlas". El presidente @alferdez en el lanzamiento de la mesa de trabajo interministerial "Agenda Malvinas 40 años". pic.twitter.com/lDMXSReGZL — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) November 19, 2021

История конфликта

В 1829 году Аргентина сформировала Политическое и военное командование Мальтийских островов и назначило Луиса Вернера в качество губернатора территорий. В 1833 году суда Великобритании прибыли на архипелаг и объявили его своим владением. В 1965 году вследствие многолетней дипломатической активности Аргентины ООН даже высказалась за мирное разрешение проблемы и деколонизацию.

После прихода к власти Маргарет Тэтчер и ухудшения отношений между странами в 1982 году несколько десятков аргентинских рабочих высадились на архипелаге под предлогом того, что им необходимо разобрать старую китобойную станцию, и подняли на острове аргентинский флаг. Тем не менее после трех месяцев военных действий южноамериканское государство признало поражение перед Великобританией. В ходе боевых действий погибли 649 аргентинских военнослужащих и 258 англичан.