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Аргентина собирается заявить свои права на Фолклендские острова

Весь мир
Аргентина собирается заявить свои права на Фолклендские острова
pixabay.com  /  pasja1000

Буэнос-Айрес, 20 ноября. Правительство Аргентины готовит специальную повестку дня, чтобы заявить о своих претензиях на суверенитет над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. Об этом сообщил президент страны Альберто Фернандес.

Власти страны решили официально заявить о своем праве на территории, находящиеся под контролем Великобритании со времен Фолклендской войны 1982 года.

«Мальвинские острова были, есть и будут аргентинскими. Нет каких-либо сомнений насчет нашего права на эти земли», — отметил Фернандес.

Он объяснил, что повестка дня «Мальвинские острова 40», разрабатываемая правительством, будет включать стратегии по распространению информации и повышению осведомленности касательно претензий Аргентины на суверенитет над Фолклендами, Южной Георгией и Южными Сандвичевыми островами, которые на данный момент считаются заморскими территориями Великобритании, но оспариваются Аргентиной.

Данная повестка дня будет сфокусирована на восстановление суверенитета Аргентины над землями, призыв к возобновлению переговоров с Великобританией, ратификацию приверженности южноамериканской страны к использованию мирных путей разрешения споров, а также дань уважения солдатам, павшим во время войны.

«Мы будем бороться до тех пор, пока Мальвинские острова не станут снова нашими. Это не желание президента, Аргентина стремится вернуть территории, которые были отняты у нас», — заявил Фернандес, добавив, что его администрация продолжит дипломатическую работу по «убеждению международного сообщества в том, что Мальвинские острова принадлежат Аргентине».

Министр иностранных дел Сантьяго Кафьеро сообщил, что его страна попытается найти «мирный способ разрешения» конфликта, при этом не переставая осуждать необоснованное военное присутствие Великобритании на островах.

История конфликта

В 1829 году Аргентина сформировала Политическое и военное командование Мальтийских островов и назначило Луиса Вернера в качество губернатора территорий. В 1833 году суда Великобритании прибыли на архипелаг и объявили его своим владением. В 1965 году вследствие многолетней дипломатической активности Аргентины ООН даже высказалась за мирное разрешение проблемы и деколонизацию.

После прихода к власти Маргарет Тэтчер и ухудшения отношений между странами в 1982 году несколько десятков аргентинских рабочих высадились на архипелаге под предлогом того, что им необходимо разобрать старую китобойную станцию, и подняли на острове аргентинский флаг. Тем не менее после трех месяцев военных действий южноамериканское государство признало поражение перед Великобританией. В ходе боевых действий погибли 649 аргентинских военнослужащих и 258 англичан.

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