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Алина Загитова эмоционально отреагировала на жестокое убийство кота Кузи в Северодвинске

Общество
Алина Загитова эмоционально отреагировала на жестокое убийство кота Кузи в Северодвинске
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 20 ноября. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала новость о жестоком убийстве кота Кузи. По мнению спортсменки, необходимо бороться с живодерами.

Загитова разместила у себя в Instagram Stories пост одного из волонтерских аккаунтов. В нем рассказывается о сборе подписей за привлечение к ответственности пары из Северодвинска, которую обвиняют в смерти кота Кузи. Фигуристка эмоционально отреагировала на убийство домашнего животного.

«Я считаю, что с живодерством нужно бороться», — написала олимпийская чемпионка, поставив рядом с текстом эмодзи со слезой и в виде злого лица.

Алина Загитова эмоционально отреагировала на жестокое убийство кота Кузи в Северодвинске
Pr Scr instagram.com / @azagitova

Напомним, в смерти кота Кузи подозревают многодетную мать и ее сожителя, которые, вероятно, выкрали питомца у матери мужчины. Предполагается, что пара пытала животное, снимала это на видео и публиковала ролики с издевательствами в Сети.

Алина Загитова, похоже, довольно щепетильно относится к животным. Например, фигуристка Майя Хромых рассказывала, как олимпийская чемпионка спасла трех котят на сборах.

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фигуристка загитова кот кузя
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