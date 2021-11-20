Алина Загитова эмоционально отреагировала на жестокое убийство кота Кузи в Северодвинске

Москва, 20 ноября. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала новость о жестоком убийстве кота Кузи. По мнению спортсменки, необходимо бороться с живодерами.

Загитова разместила у себя в Instagram Stories пост одного из волонтерских аккаунтов. В нем рассказывается о сборе подписей за привлечение к ответственности пары из Северодвинска, которую обвиняют в смерти кота Кузи. Фигуристка эмоционально отреагировала на убийство домашнего животного.

«Я считаю, что с живодерством нужно бороться», — написала олимпийская чемпионка, поставив рядом с текстом эмодзи со слезой и в виде злого лица.

Pr Scr instagram.com / @azagitova

Напомним, в смерти кота Кузи подозревают многодетную мать и ее сожителя, которые, вероятно, выкрали питомца у матери мужчины. Предполагается, что пара пытала животное, снимала это на видео и публиковала ролики с издевательствами в Сети.

Алина Загитова, похоже, довольно щепетильно относится к животным. Например, фигуристка Майя Хромых рассказывала, как олимпийская чемпионка спасла трех котят на сборах.