Леонков: российские комплексы ПВО с легкостью отразят удар стратегической авиации ВВС США

Москва, 20 ноября. Стратегическая авиация ВВС США будет полностью уничтожена при попытке нанести ядерный удар по территории России. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее Федерация американских ученых (FAS) сообщила, что Пентагон намерен оснастить стратегические бомбардировщики ВВС США B-2 Spirit и B-21 Raider новыми ядерными авиабомбами B61-12. Большая часть этих боеприпасов может быть размещена на континентальной части США уже в 2022 году. Размещение новых авиабомб на американских авиабазах в Европе планируется начать в 2023 году, передает «ПолитЭксперт».

Леонков отметил, что для нанесения бомбового удара американским самолетам необходимо войти в воздушное пространство России, что является невыполнимой задачей. По его словам, Москве не страшны планы Пентагона, так как Россия обладает новейшими системами противовоздушной обороны, которые способны уничтожить бомбардировщики ВВС США на дальних подступах к российской границе.

«Мы знаем, что является носителем этих бомб. Это и стратегические бомбардировщики, и самолеты F-35, то есть это все те потенциальные цели, с которыми работают современные российские зенитно-ракетные системы. В любом случае работать мы будем именно по носителям, сбивая их до того, как они доставят этот боеприпас», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что первые расчеты российских зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей» встанут на защиту Москвы. Кроме того, они закроют воздушное пространство Центрального промышленного района России.