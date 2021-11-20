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Бузова заявила, что плакала по ночам из-за отмены постановки во МХАТе

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 16:26
Общество
Бузова заявила, что плакала по ночам из-за отмены постановки во МХАТе
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 20 ноября. Телеведущая и певица Ольга Бузова пожаловалась на физическую и эмоциональную усталость, которая накопилась под конец года. Последней каплей стал отказ руководства МХАТа от спектакля «Чудесный грузин» с ее участием.

Бузова стала гостьей праздника в честь дня рождения канала Муз-ТВ. На красную дорожку она вышла в платье-облаке из белоснежных оборок и с удовольствием пообщалась с журналистами. Артистку спросили, как она отреагировала на отмену выступлений в стенах МХАТа.

«Это тоже стресс, тоже слезы по ночам, чтобы никого не напрягать своим подавленным состоянием. МХАТ и так далее… Все это, конечно, накопилось под конец года. В тот момент, когда мне нужно снимать новый клип, много работать, продолжать танцевать, мне уже здоровье и тело не то что намекает, а напрямую говорит, что нужно притормозить», — призналась светская львица.

В середине лета звезда «Дома-2» сыграла на сцене легендарного столичного театра. Появление Бузовой во МХАТе вызвало негативную реакцию профессиональных актеров. Многие сочли, что артистке лучше продолжить заниматься пением или работать на телевидении, а не пытаться выступать в роли профессиональной актрисы.

После смены гендиректора из МХАТа продолжают уходить сотрудники. Вслед за Эдуардом Бояковым уволилась пресс-секретарь Виктория Мусина-Пушкина, а также заведующая литературной частью Мария Ватутина.

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