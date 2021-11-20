Эксперт Антонов прокомментировал состояние российского рынка акций

Москва, 20 ноября. Главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов указал в колонке «Прайм», что отечественная фондовая биржа начинает все больше отставать от иностранных индикаторов.

Индекс Московской биржи в рамках недавних торгов упал на 1,3% в период основной сессии. Рублевый курс также снижался, а стоимость облигаций федерального займа выходила на минимальные значения с марта 2020 года.

Это может означать, указывает специалист, что наступает относительно глубокая коррекция финансовых инструментов РФ, так как постепенно исчезают стимуляторы роста, а Центробанк России готовится и дальше ужесточать денежно-кредитную политику.

Нефтяные котировки идут на определенное снижение в течение последних дней из-за обращения Соединенных Штатов Америки к мировому сообществу с предложением «распечатать» стратегические национальные резервы, чтобы стабилизировать стоимость энергоресурса.

Как считает Антонов, сейчас лучше не совершать инвестиционных приобретений в среднесрочном промежутке, так как российская биржа находится не в лучшем состоянии. По мнению аналитика, со спекулятивной точки зрения, интерес представляют бумаги «Роснефти», «Газпрома» и «Лукойла». Помимо этого, финансист предлагает обратить внимание на акции Сбербанка. Продолжает наращивать инвестпривлекательность и «Яндекс».

Эксперты «Финам» уверены, что в настоящее время перспективными являются инструменты корпораций, принадлежащих авиаотрасли, авиационной промышленности, а также сфере железных дорог и судостроительству, о чем пишет «ФедералПресс».