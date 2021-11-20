Сергей Вострецов призвал Россию не отвлекаться на «пустой лай» США

Москва, 20 ноября. Россия должна перестать обращать внимание на «пустой лай», который доносится со стороны США, заявил председатель объединения профсоюзов РФ СОЦПРОФ Сергей Вострецов в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН).

Американские конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон направили в Палату представителей предложение не признавать Владимира Путина президентом РФ, если лидер решит баллотироваться на выборы главы государства в 2024 году.

«Мне одно не понятно, а нам-то какое дело, чего они там признают или не признают? Почему нас это так тревожит? Почему мы все время оглядываемся на Запад, все боимся каких-то окриков?» — отметил Вострецов.

Собеседник ФАН вспомнил исторические событий России и подчеркнул, что поменять власть в стране может только ее народ и армия, поскольку так было во все века.

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

«Либо элиты меняли сошедших с ума царей, либо народ линчевал элиты вместе с царем. В 1917 года досталось не только царю, но и силовикам с армией, которые неправильно сориентировались. Занимайтесь своим народом, кормите и содержите свою армию, будьте честными и справедливыми и не надо будет даже думать, кто там и о чем лает. Отвлекаются на пустой лай только неуверенные в себе страны, Россия — слон, а сенаторы США — моськи», — сказал политик.

Сергей Вострецов обратил внимание, что России можно взять пример с Китая, который за 30 лет сумел «совершить чудо». Однако у РФ есть шанс добиться больших успехов, чем Поднебесная.

Как стало известно ранее, спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на предложение американских политиков по выборам в РФ. По его словам, Соединенные Штаты до истерики боятся Россию и делают все, чтобы ослабить страну.