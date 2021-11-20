Генерал-лейтенант Матвеевский: в ВС РФ скоро поступит обновленная гаубица «Коалиция-СВ»

Москва, 20 ноября. Гаубица «Коалиция-СВ» проходит финальные испытания, по итогам которых отправится в ракетные войска ВС РФ. Об этом журналистам рассказал генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Опытная эксплуатация артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ» перешла на финальный этап. После его окончания новая система начнет поступать в войска, о чем «Красной звезде» рассказал начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. На испытаниях новинка подтвердила высокие характеристики и самоходные качества.

В войска также поступают модернизированные гаубицы 2С19М2 «Мста-С» с повышенной скорострельностью и режимом «шквал огня», когда выпущенные даже под разными углами снаряды обрушиваются на цель одновременно.

Для борьбы с бронетехникой в ВС РФ поставлены комплексы «Хризантема-СП» с возможностью всепогодного применения. Их потенциал позволяет бороться со всеми видами бронетанковой техники. Матвеевский напомнил, что это еще не весь список средств ракетных войск. У военных есть на вооружении оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», не имеющие аналогов в мире.

Ранее генеральный директор Военно-промышленной компании (ВПК) Александр Красовицкий заявил, что при производстве новых бронированных машин «Бумеранг» будут использованы технологии 3D-печати.