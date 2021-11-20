Гаити отроет представительство в Мексике для помощи мигрантам

Порт-о-Пренс, 20 ноября. Власти Гаити открыли консульство в городе Тапачула на юге Мексики с целью урегулировать проблему миграции. Об этом сообщает правительство карибской страны.

Autoridades del @INAMI_mx; @SRE_mx; estatales y municipales de #Chiapas; de la Embajada de Haití, y organismos internacionales, inauguraron el Consulado de Haití en Tapachula ???????? ????????. https://t.co/7Pms81DU1w pic.twitter.com/t6NOQCzBTf — INM (@INAMI_mx) November 20, 2021

Решение было принято на фоне резкого роста потока гаитянских беженцев, пытающихся пересечь американо-мексиканскую границу. Открытие консульства недалеко от Гватемалы является частью усилий со стороны правительств Мексики и Гаити по урегулированию миграции из центральноамериканской страны.

Рост количества гаитян, пересекающих территорию Мексики в сторону границы с США, вызван экономическим кризисом, разрушительным землетрясением и политическими потрясениями после покушения на жизнь президента Жовенеля Моиза в июле.

Celebramos la apertura del Consulado de Haití en Tapachula, Chiapas, que prestará servicios a la población de ???????? en el sureste de ????????.

Inauguraron el Emb. @huguesfequiere y DG de Cancillería haitiana @BeSam80 y funcionarios de la @SRE_mx. pic.twitter.com/2rOTEffQgt — Maximiliano Reyes Zúñiga (@maximilianoreyz) November 20, 2021

Многие гаитянские мигранты после неудачной попытки попасть в США отправляют запросы на убежище в Мексике. С начала года власти страны получили рекордное количество таких заявлений. Больше всего таких обращений поступает именно со стороны граждан Гаити.

После них в списке идут гондурасцы, кубинцы, сальвадорцы и венесуэльцы. Ранее сообщалось, что почти 1000 участников каравана мигрантов на юге Мексики получили гуманитарные визы или разрешение на постоянное проживание. Большая часть лиц, получивших легальный статус, — это беженцы, находящиеся в уязвимом положении: несовершеннолетние, беременные женщины и люди, у которых имеются проблемы со здоровьем.