Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 16:46
16:46
Происшествия
Алтайской школьник проходил 10 лет с магнитами в носу
16:39
Весь мир
Аргентина собирается заявить свои права на Фолклендские острова
16:38
Общество
«Симбахаус» для спасенного от живодеров льва построили в Африке
16:38
Происшествия
В Воронеже пропавшую пять дней назад школьницу нашли живой
16:37
Происшествия
Погибший в ДТП на Кутузовском проспекте Саид Губденский исправно платил штрафы за нарушения ПДД
16:36
Происшествия
В России за 10 месяцев жертвами преступлений стали около 20 тыс. человек
16:32
Политика
Оппозиционный украинский депутат Кузьмин заявил об узурпации власти Зеленским
16:32
Происшествия
Погибший в ДТП на Кутузовском проспекте Саид Губденский недавно купил BMW за 30 млн рублей
16:32
Происшествия
Погибший в ДТП на Кутузовском проспекте Саид Губденский дружил с блогером Михаилом Литвиным
16:31
Экономика
Российская ювелирная сеть Sokolov собирается выйти на биржу в 2023 году
Все новости

BNS: эстонская армия возводит временные заграждения на границе с Россией

Армия
BNS: эстонская армия возводит временные заграждения на границе с Россией
mil.ee  /  Eesti Kaitsevägi

Таллин, 20 ноября. Военнослужащие Вооруженных сил Эстонии вместе с сотрудниками полиции и пограничниками приступили к строительству временных заграждений на границе с Россией. Об этом сообщает информационное агентство BNS.

Эстонские чиновники утверждают, что в настоящее время перед республикой не стоит угроза миграционного кризиса, однако возможность быстрой установки временных заграждений позволит предотвратить неконтролируемый поток мигрантов в случае его возникновения.

«Только благодаря реальным действиям мы узнаем, какова совместная способность сил обороны, департамента полиции и погранохраны по установке временных заграждений на границе и какие для этого необходимы материально-техническая база и людские ресурсы», — заявил замглавы департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев.

В настоящее время эстонские силовики возводят временные заграждения на северо-востоке страны в русле реки Куйвайыги, а также на юго-востоке в районе деревни Меремяэ и на реке Пиуза.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск продолжат предпринимать усилия, направленные на наращивание совместной региональной группировки войск. По его словам, Россия и Белоруссия вынуждены действовать подобным образом в ответ на внешнее давление.

Вернуться назад
Все новости / Армия / BNS: эстонская армия возводит временные заграждения на границе с Россией
россия эстония заграждения
Комментировать