BNS: эстонская армия возводит временные заграждения на границе с Россией

Таллин, 20 ноября. Военнослужащие Вооруженных сил Эстонии вместе с сотрудниками полиции и пограничниками приступили к строительству временных заграждений на границе с Россией. Об этом сообщает информационное агентство BNS.

Эстонские чиновники утверждают, что в настоящее время перед республикой не стоит угроза миграционного кризиса, однако возможность быстрой установки временных заграждений позволит предотвратить неконтролируемый поток мигрантов в случае его возникновения.

«Только благодаря реальным действиям мы узнаем, какова совместная способность сил обороны, департамента полиции и погранохраны по установке временных заграждений на границе и какие для этого необходимы материально-техническая база и людские ресурсы», — заявил замглавы департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев.

В настоящее время эстонские силовики возводят временные заграждения на северо-востоке страны в русле реки Куйвайыги, а также на юго-востоке в районе деревни Меремяэ и на реке Пиуза.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск продолжат предпринимать усилия, направленные на наращивание совместной региональной группировки войск. По его словам, Россия и Белоруссия вынуждены действовать подобным образом в ответ на внешнее давление.