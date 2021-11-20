Политолог Сосновский раскрыл истинные причины проблем с сертификацией «Северного потока — 2»

Минск, 20 ноября. Сертификация «Северного потока-2», по мнению немецкого политолога Александра Сосновского, затягивается в ответ на политическое унижение.

Ситуация на белорусско-польской границе по-прежнему остается напряженной. Беженцы пытаются попасть в Европу любой ценой. Польские силовики применяют для сдерживания мигрантов светошумовые гранаты, газ и водометы. В Погранслужбе Варшавы ежедневно сообщают о непрекращающихся атаках со стороны мигрантов.

Решить проблему с беженцами решила и.о канцлера Германии Ангела Меркель. (Несмотря на то, что учредительное заседание Бундестага сняло полномочия федерального канцлера с Меркель, исполнять свои обязанности она будет вплоть до создания нового правительства).

Известно, что наладить связь с президентом Белоруссии Меркель пыталась через Владимира Путина. Она звонила российскому лидеру три раза, но он неизменно настаивал на прямых переговорах Берлина с Минском.

twitter.com / Ministerstwo Obrony Narodowej

В конце концов Ангела Меркель провела переговоры с Александром Лукашенко. Стороны обсудили ситуацию с миграционным кризисом на белорусско-польской границе — оказание гуманитарной помощи беженцам и пути решения проблемы. Второй диалог состоялся на днях. Лидеры двух стран пришли к выводу, что проблема миграционного кризиса должна решаться на уровне Белоруссии и ЕС. Политики договорились продолжить переговоры.

«Мы несколько раз предупреждали канцлера Германии перед телефонным звонком, чтобы она не выполняла то, о чем просил президент РФ, но она не слушала», — пожаловался BILD председатель комитета по иностранным делам парламента Литвы Зигимантас Павиленис.

Страны ЕС неоднозначно отреагировали на то, что Меркель напрямую говорила с Лукашенко. Например, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава отказывается признавать договоренности, которые были достигнуты за ее спиной.

С критикой в адрес Меркель выступил председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон. Он считает, что и.о. канцлера Германии «признала Лукашенко легитимным президентом» Беларуси.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

«Это было серьезное разочарование, потому что мы заняли общую позицию, что мы не признаем Лукашенко главой белорусского государства. Такой контакт Меркель создает довольно странное впечатление. Кроме того, она сделала это в обход Польши», — привел слова Михкельсона портал телерадиовещания ERR.

По мнению публициста, Германия поддалась давлению со стороны России.

«Берлин «продавился», но потом «отомстил». Говорить с Лукашенко на фоне всего, что говорилось в Берлине, было невозможно. Выглядит это так, что ФРГ продавила Москва. В ответ на политическое унижение сейчас затягивается сертификация трубопровода», — резюмировал Сосновский.

Как стало известно ранее, Европа загнала себя в ловушку из-за ситуации с беженцами на польско-белорусской границе, и надеется решить проблемы руками президента России.