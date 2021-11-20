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Патриарх Кирилл связал попытки расколоть православную церковь на Украине с политикой Киева

Политика
Патриарх Кирилл связал попытки расколоть православную церковь на Украине с политикой Киева
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 20 ноября. Попытки расколоть православную церковь на Украине обусловлены политическими интересами, которые преследует киевская власть, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По словам священнослужителя, никакими богословскими соображениями нельзя объяснить действия Киева, которые направлены на ослабление и разделение православной церкви.

«В угоду чему? И ради каких целей? Цель только одна — [быть] как можно дальше от России и от Русской православной церкви, а это политическая цель, не духовная», — заявил патриарх Кирилл в интервью телеканалу «Россия-24».

Как стало известно ранее, спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил патриарха Кирилла с 75-летием. Парламентарий высоко оценил вклад священнослужителя в упрочнение межнационального мира и согласия.

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