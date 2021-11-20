Немецкие ученые нашли у «гормона любви» способность блокировать страх

Бонн, 20 ноября. Гормону окситоцину было посвящено множество исследований. Недавно немецкие ученые обнаружили, что люди, получившие инъекцию этого гормона, перестают обращать внимание на легкие удары током. К этому выводу пришли исследователи из университета Бонна.

Психологи протестировали 62 здоровых добровольцев мужского пола. Как оказалось, «гормон любви» может делать людей бесстрашными. Эксперимент состоял в том, что испытуемые подвергались ударам током при просмотре фотографий с разными людьми.

У некоторых людей изображения начинали вызывать страх. Но после того, как им сделали инъекцию окситоцина, нервное напряжение сразу пропало. В то же время в той группе, которой дали плацебо, реакция на фотографии так и осталась негативной.

«Гормон любви» влияет положительно на организм в совершенно разных аспектах. В частности, сообщалось, что он даже способен избавить от ожирения и зависимости от никотина.