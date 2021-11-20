Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 16:45
16:39
Весь мир
Аргентина собирается заявить свои права на Фолклендские острова
16:38
Общество
«Симбахаус» для спасенного от живодеров льва построили в Африке
16:38
Происшествия
В Воронеже пропавшую пять дней назад школьницу нашли живой
16:37
Происшествия
Погибший в ДТП на Кутузовском проспекте Саид Губденский исправно платил штрафы за нарушения ПДД
16:36
Происшествия
В России за 10 месяцев жертвами преступлений стали около 20 тыс. человек
16:32
Политика
Оппозиционный украинский депутат Кузьмин заявил об узурпации власти Зеленским
16:32
Происшествия
Погибший в ДТП на Кутузовском проспекте Саид Губденский недавно купил BMW за 30 млн рублей
16:32
Происшествия
Погибший в ДТП на Кутузовском проспекте Саид Губденский дружил с блогером Михаилом Литвиным
16:31
Экономика
Российская ювелирная сеть Sokolov собирается выйти на биржу в 2023 году
16:29
Политика
Захарова: в отношениях России и США есть позитивные моменты
Все новости

Немецкие ученые нашли у «гормона любви» способность блокировать страх

Наука
Немецкие ученые нашли у «гормона любви» способность блокировать страх
Федеральное агентство новостей

Бонн, 20 ноября. Гормону окситоцину было посвящено множество исследований. Недавно немецкие ученые обнаружили, что люди, получившие инъекцию этого гормона, перестают обращать внимание на легкие удары током. К этому выводу пришли исследователи из университета Бонна.

Психологи протестировали 62 здоровых добровольцев мужского пола. Как оказалось, «гормон любви» может делать людей бесстрашными. Эксперимент состоял в том, что испытуемые подвергались ударам током при просмотре фотографий с разными людьми.

У некоторых людей изображения начинали вызывать страх. Но после того, как им сделали инъекцию окситоцина, нервное напряжение сразу пропало. В то же время в той группе, которой дали плацебо, реакция на фотографии так и осталась негативной.

«Гормон любви» влияет положительно на организм в совершенно разных аспектах. В частности, сообщалось, что он даже способен избавить от ожирения и зависимости от никотина.

Вернуться назад
Все новости / Наука / Немецкие ученые нашли у «гормона любви» способность блокировать страх
психология страх окситоцин
Комментировать