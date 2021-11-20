Нападающий «Наполи» Политано заразился коронавирусом в преддверии матча со «Спартаком»

Неаполь, 20 ноября. Форвард итальянского «Наполи» Маттео Политано заразился COVID-19 и может не сыграть в матче Лиги Европы против московского «Спартака».

Пресс-служба «Наполи» сообщила, что нападающий Маттео Политано сдал положительный тест на COVID-19. Форвард переносит болезнь бессимптомно и соблюдает карантин. Из-за заражения коронавирусом Политано может пропустить матч 13-го тура чемпионата Италии с миланским «Интером», а также игру Лиги Европы с московским «Спартаком».

Встреча «Наполи» с красно-белыми состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» 24 ноября. Игра начнется в 18:30 по московскому времени. Первая встреча клубов из Италии и России, состоявшаяся в сентябре, завершилась победой красно-белых со счетом 3:2.

Ранее защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Хорватии Йосип Станишич сдал положительный тест на COVID-19. Футболист принимал участие в матче квалификации ЧМ-2022 с российской национальной командой.