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Ученые из университета Мельбурна призвали защититься от биологических угроз из космоса

Наука
Ученые из университета Мельбурна призвали защититься от биологических угроз из космоса
rskrf.ru  /  пресс-служба Роскачества

Мельбурн, 20 ноября. Инопланетные организмы могут попасть на планету через борт одного из земных космических аппаратов. Австралийские ученые из Мельбурнского университета заявили об опасности космической угрозы.

Эксперты призвали бороться с возможной угрозой, основываясь на опыте прошлых встреч с инвазивными видами. Если инопланетные организмы попадут на Землю и найдут подходящие условия и отсутствие угроз, то подобное вторжение может нанести непоправимый вред биосфере.

В космосе бактерии мутируют быстрее, что делает их устойчивыми к антибиотикам. Ученые отметили, что шансы на подобное вторжение малы, но угроза очень велика и не следует совершенно о ней забывать. Тем не менее до сих пор не был обнаружен ни один внеземной организм.

Американские эксперты разработали стратегию планетарной защиты. В список основных угроз для Земли вошло заражение опасными организмами и веществами из космоса.

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космос организм заражение
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