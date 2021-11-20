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Житель Казахстана приютил на придомовом участке более 180 собак и кошек

Общество

Неравнодушный к судьбе братьев наших меньших житель Алматы построил рядом с домом двухэтажный приют для бездомных животных. На попечении энтузиаста сейчас находятся 170 кошек и 12 собак.

Олег Кисандра тратит на уход за своими животными большую часть времени: встает в семь утра, чтобы всех накормить, а вечером после работы готовит для них кашу. Мужчина заботится о здоровом рационе подопечных приюта.

Я с утра встаю, начинаю их кормить, уберу за ними горшки, помою, почищу. Потом спускаюсь в общий этаж. Здесь начинаю наводить порядки, потом разбираюсь с собаками», — рассказывает Олег.

И так каждый день. Приют забирает практически все свободное время, но мужчина не жалуется, об отпуске даже не мечтает. Свое благое дело Олег ведет по всем нормам правилам: попадающие в приют животные проходят необходимое ветеринарное обследование, их стерилизуют и чипируют, лечат и вакцинируют.

«Человеку проще выбросить животное, чем потратить деньги на то же чипирование, на ту же стерилизацию», — негодует хозяин приюта.

По словам Олега Кисандры, такое отношение к животным раскрывает суть общества.

«Каждая кошка требует ласки, каждая кошка требует особого внимания. И вообще животные: будь это кошка, будь это собака», — уверен он.

Приют содержится как на личные средства хозяина, так и на пожертвования.

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казахстан собаки животные питомцы кошки алматы
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