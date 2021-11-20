Спикер Госдумы Володин поздравил патриарха Кирилла с 75-летием

Москва, 20 ноября. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл внес большой вклад в упрочнение межнационального мира и согласия, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя священнослужителя с днем рождения.

В этом году патриарх Кирилл отмечает свое 75-летие. Поздравление Володина было опубликовано на сайте нижней палаты парламента. Спикер высоко оценил вклад патриарха в развитие церкви.

«Посвятив себя пастырскому служению, вы многое делаете для укрепления веры, сохранения духовно-нравственных основ и традиционных ценностей нашего общества. Заботитесь о просвещении и воспитании молодежи. Ваш вклад в упрочение межнационального мира и согласия, благотворительная деятельность заслуживают уважения», — отметил председатель Госдумы.

Как стало известно ранее, патриарх Кирилл получил орден Андрея Первозванного. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.