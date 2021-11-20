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«Симбахаус» для спасенного от живодеров льва построили в Африке

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 16:42
Общество
«Симбахаус» для спасенного от живодеров льва построили в Африке
Prt Scr youtube.com  /  Гранада пресс

Краснодар, 20 ноября. «Симбахаус» — так называется дом для спасенного из рук живодеров льва. Вольер расположился на территории центра спасения дикой природы Килиманджаро, а пожертвования на строительство собрали россияне.

История львенка Симбы началась в Краснодарском крае. Один местный фотограф купил маленького львенка за 100 тысяч рублей и, отработав с животным весь купальный сезон на пляжах черного моря, продал его знакомому из Дагестана.

«Симбахаус» для спасенного от живодеров льва построили в Африке
Prt Scr youtube.com / СЕГОДНЯ / НТВ

К этому времени львенок уже начал подрастать, и когда из махачкалинского питомника его стали сдавать в аренду пляжным фотографам, встал вопрос о безопасности фотографов и отдыхающих. Чтобы подросший Симба вел себя смирно, ему сломали задние лапы и практически ежедневно обкалывали транквилизаторами. Когда львенок стал не нужен, его просто выбросили на улицу.

Скитания Симбы продолжались до тех пор, пока весной прошлого года слухи о животном не дошли до челябинского зоозащитника Карена Даллакяна, который и забил тревогу. Он взял животное к себе в ветеринарную клинику и начал курс реабилитации льва. 

«Симбахаус» для спасенного от живодеров льва построили в Африке
Prt Scr youtube.com / СЕГОДНЯ / НТВ

К проблеме подключились и меценаты. Вопрос транспортировки животного в Танзанию обсуждался практически год. Благодаря представителям Русской медной компании и туристической компании So.Travel лев был доставлен в центр спасения дикой природы Килиманджаро. Здесь российские инвесторы построили для него хороший вольер и гарантировали содержание до конца 2022 года. После животное останется под наблюдением специалистов Танзании.

Ранее ФАН сообщал, что петербургские волонтеры вылечили и выпустили на волю ястребиную сову. После реабилитации, необходимой для восстановления поврежденного крыла ночного хищника, птица была выпущена в естественную среду обитания.

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