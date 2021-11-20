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Ксения Бородина встала на защиту разведенных женщин

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 15:44
Шоу-бизнес
Ксения Бородина встала на защиту разведенных женщин
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 20 ноября. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» и блогер Ксения Бородина выступила в поддержку женщин, которые, как и она, пережили развод. По словам знаменитости, жены решают прекратить жить в браке когда не хотят больше терпеть.

Бородина записала небольшое видеообращение, которое опубликовала в Instagram Stories. Она призвала не относиться к разведенным как к женщинам легкого поведения и встала на их защиту.

«Запомните еще одну очень важную вещь — если в жизни женщины случился развод, это не значит, что она шлюха. Это значит, что она не стала терпеть», — объяснила телеведущая.

Если верить разведенной знаменитости, разойтись с мужем решаются те, кто себя уважает. Блогер объяснила, почему женщины, расторгнувшие брак, часто становятся объектом критики. По словам Бородиной, у многих нет подобного выбора, из-за чего возникают злость и агрессия.

«Вот ты сидишь и терпишь, а кто-то не хочет, делая правильный выбор», — подчеркнула знаменитость.

Ксения Бородина не так давно развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым, от которого у нее есть дочь, хотя поклонникам звездная пара казалась довольно крепкой. Ни телеведущая, ни ее экс-супруг не называли точную причину расставания. Однако своя версия на этот счет появилась у блогера Лены Миро, которая поделилась догадками с читателями.

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