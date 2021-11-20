Анна Заворотнюк объяснила, почему не показывает сестру Милу

Москва, 20 ноября. Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна впервые высказалась о снимках своей младшей сестры Милы. По ее мнению, девочка подрастет и сама решит, появляться ли ей в соцсетях.

Наследница звезды сериала «Моя прекрасная няня» активно общается с поклонниками в Instagram. Единственная тема, которую никогда не затрагивает девушка, касается ее семьи. Анна Заворотнюк не показывает в соцсетях ни фотографии матери, ни снимки Милы.

«Аня, а на кого похожа Мила? Вы ее когда-нибудь покажете? Какой характер?» —поинтересовался пользователь.

Pr Scr instagram.com / @anna_zavorotnyuk

Модель заявила, что выставлять напоказ снимки своего ребенка могут только родители. Насчет Милы решать будут мать с ее мужем Петром Чернышевым, а не она.

Главная няня страны вышла замуж за фигуриста в 2008 году. Десять лет спустя у звездной пары родился долгожданный ребенок — девочка, которую назвали Милой. Некоторые СМИ утверждали, что Заворотнюк прибегла к процедуре ЭКО, которая и стала причиной рака мозга. Аналогичный диагноз — глиобластома — ставили ныне покойной экс-солистке группы «Блестящие» Жанне Фриске.

Ранее Анна Заворотнюк сообщила подписчикам, что молодой человек сделал ей предложение. Дату свадьбы девушка пока не называла.