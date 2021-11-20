Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 16:45
16:39
Весь мир
Аргентина собирается заявить свои права на Фолклендские острова
16:38
Общество
«Симбахаус» для спасенного от живодеров льва построили в Африке
16:38
Происшествия
В Воронеже пропавшую пять дней назад школьницу нашли живой
16:37
Происшествия
Погибший в ДТП на Кутузовском проспекте Саид Губденский исправно платил штрафы за нарушения ПДД
16:36
Происшествия
В России за 10 месяцев жертвами преступлений стали около 20 тыс. человек
16:32
Политика
Оппозиционный украинский депутат Кузьмин заявил об узурпации власти Зеленским
16:32
Происшествия
Погибший в ДТП на Кутузовском проспекте Саид Губденский недавно купил BMW за 30 млн рублей
16:32
Происшествия
Погибший в ДТП на Кутузовском проспекте Саид Губденский дружил с блогером Михаилом Литвиным
16:31
Экономика
Российская ювелирная сеть Sokolov собирается выйти на биржу в 2023 году
16:29
Политика
Захарова: в отношениях России и США есть позитивные моменты
Все новости

Анна Заворотнюк объяснила, почему не показывает сестру Милу

Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк объяснила, почему не показывает сестру Милу
instagram.com  /  @anna_zavorotnyuk

Москва, 20 ноября. Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна впервые высказалась о снимках своей младшей сестры Милы. По ее мнению, девочка подрастет и сама решит, появляться ли ей в соцсетях.

Наследница звезды сериала «Моя прекрасная няня» активно общается с поклонниками в Instagram. Единственная тема, которую никогда не затрагивает девушка, касается ее семьи. Анна Заворотнюк не показывает в соцсетях ни фотографии матери, ни снимки Милы.

«Аня, а на кого похожа Мила? Вы ее когда-нибудь покажете? Какой характер?» —поинтересовался пользователь.

Анна Заворотнюк объяснила, почему не показывает сестру Милу
Pr Scr instagram.com / @anna_zavorotnyuk

Модель заявила, что выставлять напоказ снимки своего ребенка могут только родители. Насчет Милы решать будут мать с ее мужем Петром Чернышевым, а не она.

Главная няня страны вышла замуж за фигуриста в 2008 году. Десять лет спустя у звездной пары родился долгожданный ребенок — девочка, которую назвали Милой. Некоторые СМИ утверждали, что Заворотнюк прибегла к процедуре ЭКО, которая и стала причиной рака мозга. Аналогичный диагноз — глиобластома — ставили ныне покойной экс-солистке группы «Блестящие» Жанне Фриске.

Ранее Анна Заворотнюк сообщила подписчикам, что молодой человек сделал ей предложение. Дату свадьбы девушка пока не называла.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Анна Заворотнюк объяснила, почему не показывает сестру Милу
актриса онкология заворотнюк
Комментировать