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LETA: учения стран НАТО Winter Shield 2021 пройдут на территории Латвии в ноябре

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 15:54
Армия
LETA: учения стран НАТО Winter Shield 2021 пройдут на территории Латвии в ноябре
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Рига, 20 ноября. Масштабные военные учения с участием вооруженных сил стран НАТО Winter Shield 2021 пройдут с 22 ноября по 4 декабря на территории Латвии. Об этом сообщает информационное агентство LETA со ссылкой на латвийское оборонное ведомство.

В маневрах примут участие военнослужащие из Латвии, Литвы, Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании.

«С 22 ноября по 4 декабря на полигоне Адажи состоятся ежегодные международные военные учения Winter Shield 2021 для тренировки и совершенствования боевых возможностей объединений, а также взаимного сотрудничества и сплоченности вооруженных сил для обеспечения защиты Балтийского региона», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО продолжает укреплять военную инфраструктуру у российских границ. По его словам, действия Альянса негативно влияют на военно-политическую обстановку в регионе.

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Латвия нато учения
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