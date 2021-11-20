Спецпредставитель президента Песков: Россия может помочь решить климатические проблемы

Москва, 20 ноября. Международное сообщество может получить от России технологии, которые позволят улучшить климатическую обстановку на планете, рассказал в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Методы массового улавливания углекислого газа позволят России внести значительный вклад в борьбу с изменениями климата на Земле, подчеркивает спецпредставитель главы государства.

«Россия обладает рядом ключей к решению проблемы глобального потепления, которую очень тяжело решить без нас. Россия является одной из немногих стран, которая способна осуществить массовое высокоэффективное улавливание CO2», — указывает Дмитрий Песков.

При этом собеседник издания акцентирует внимание на том, что в настоящее время «проблема исторически низкого уровня» доверия оказывает негативный эффект на взаимодействие государств на международной арене.

Российские власти утвердили Стратегию социально-экономического развития РФ с с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Основной сценарий документа предусматривает, что к обозначенной дате выбросы CO2 будут снижены на 60% от показателей 2019 года, а также уменьшатся на 80% от уровня 1990 года. При этом углеродная нейтральность может быть достигнута уже к 2060 году.

По данным социологического исследования организаций BVA и BCG, свыше 65% жителей России следят за тем, как их регулярные действия влияют на климатические изменения.

Риски глобального потепления для жизнедеятельности перечислил в комментарии изданию «ФедералПресс» кандидат физико-математических наук, а также ведущий специалист лаборатории физики климата УрФУ Константин Грибанов.