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Бузаров предупредил о глобальных последствиях конфликта Белоруссии и Польши

Политика
Бузаров предупредил о глобальных последствиях конфликта Белоруссии и Польши
Федеральное агентство новостей  /  Федеральное агентство новостей / Степан Яцко / pixabay.com

Минск, 20 ноября. Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может привести к серьезным изменениям на внешнеполитической арене, в том числе к новой активизации холодной войны.

Международный обозреватель, политический аналитик Андрей Бузаров уверен, что многие эксперты недооценивают возникший между Минском и Варшавой конфликт и не видят всей серьезности его последствий.

«Из-за политических причин отношения между Варшавой и Минском за последний год стали, мягко выражаясь, отвратительные, и эту ситуацию начинают использовать внешние силы, что очень опасно. Я считаю, что проблема того кризиса, который сейчас появился на границе двух миров, я имею в виду, границу Польши и Белоруссии, является лишь началом, а возможно, продолжением серьезного конфликта двух систем, двух военно-политических блоков — ОДКБ и НАТО», — заявил эксперт в эфире телеканала UKRLive.

По мнению политолога, в ближайшее время этот кризис будет только нарастать, так как число беженцев, которые пытаются перебраться в Европу из ближневосточных и центральноазиатских стран, будет только расти.

«Как в Центральной Азии, так и на Ближнем Востоке, конфликты не прекращаются. Соответственно, количество беженцев уменьшаться не будет. Более того, есть вероятность, что в Афганистане будет новый конфликт, и количество беженцев увеличится. А решение вопроса с потоком беженцев лежит, я подчеркиваю, в области белорусско-польских отношений», — объяснил аналитик.

Бузаров предупредил о глобальных последствиях конфликта Белоруссии и Польши
Федеральное агентство новостей /

Как считает Бузаров, дальнейшее противостояние Минска и Варшавы может привести к усилению конфликта между Россией и Западом, так как они будут стараться защитить своих союзников. В итоге сложившаяся ситуация может вылиться в настоящую масштабную холодную войну.

«Белоруссия имеет военно-политический союз с Россией, и РФ в любом случае будет заступаться за своего союзника, кто бы его ни обидел. Польшу же будут защищать США, которые являются их главным партнером и союзником по НАТО. Вот эта ситуация очень опасная, и у нас ее недооценивают с точки зрения высокого уровня конфронтации», — подчеркнул эксперт.

Политический аналитик уверен, что в сложившихся обстоятельствах наиболее непродуманно ведут себя власти Украины. По словам эксперта, у Киева был хороший шанс занять нейтральную позицию, которой в дальнейшем можно было бы удачно воспользоваться. Но вместо этого украинское руководство продолжает действовать во вред стране.

«Здесь начинается абсолютно недальновидная и бездарная внешняя политика руководства Украины, которое пытается занять какую-то позицию в этом конфликте. А какую позицию официальный Киев может занять в конфликте между Варшавой и Минском мы прекрасно понимаем. Но позиция должна быть проукраинская. Мы должны одинаково хорошо общаться и с Минском, и с Варшавой. А наша власть умудряется практически одновременно ругаться с двумя странами», — заявил политолог Андрей Бузаров.

Ранее сопредседатель политической фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко объяснил, почему ссора Киева с Минском может парализовать армию Украины.

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