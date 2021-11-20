Бородина едва не потеряла сознание на «Ледниковом периоде» из-за нервов

Москва, 20 ноября. Очередное выступление ведущей «Дома-2» и блогера Ксении Бородиной на «Ледниковом периоде» едва не закончилось неприятным инцидентом. Знаменитость так перенервничала, что едва не упала в обморок.

В новом выпуске проекта зрители увидят, как участники катаются под кавер-версии знаменитых композиций. Бородиной и ее партнеру Дмитрию Соловьеву по задумке номера нужно было показать бегство от надвигающегося апокалипсиса. Телеведущая и фигурист выступали в рваной одежде и перемазанные копотью.

Номер оказался для блогера настоящим эмоциональным испытанием. Звезда «Дома-2» призналась ведущей «Ледникового периода» Алине Загитовой, что в какой-то момент чуть не потеряла сознание прямо на льду из-за нервов. По словам Бородиной, она так переживала перед выступлением, что у нее начался приступ панической атаки.

Несмотря на трудности, телеведущей удалось заслужить похвалу одного из судей — актера Сергея Маковецкого. Он отметил, что блогеру достался прекрасный партнер.

«Но и вы были собраны, страстны, и номер получился внутренне сдержанный, но очень темпераментный», — поделился впечатлениями артист.

Ксения Бородина уже успела получить травму на «Ледниковом периоде». Во время исполнения номера в прошлом выпуске телеведущая упала на лед. После этого медики обнаружили у нее трещину в ребре.