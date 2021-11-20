Бывший телохранитель Тайсона заявил, что боксер занимался сексом перед поединками

Вашингтон, 20 ноября. Один из бывших телохранителей американского боксера Майка Тайсона рассказал, как спортсмен занимался сексом незадолго до выхода на ринг.

Бывший телохранитель Майка Тайсона Руди Гонсалес дал интервью британскому таблоиду The Sun, вспомнив, как боксер снимал напряжение перед поединками. По его словам, незадолго до выхода на ринг, бывший абсолютный чемпион мира в в тяжелом весе вступал в половой контакт с разными девушками.

«Одним из самых больших секретов Майка было то, что ему просто необходимо было заниматься сексом в раздевалке перед боем. Мне приходилось искать поклонниц, неважно кого. Майк говорил: «Если я не займусь сексом, то убью соперника прямо сейчас»», — отметил Гонсалес.

На счету Тайсона 58 боев на профессиональном ринге, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений. Еще два поединка были признаны несостоявшимися.

Ранее сын Кости Цзю выиграл свой 20-й поединок на профессиональном ринге. Австралийский боксер одержал победу над японцем Такеши Иноуэ.