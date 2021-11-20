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Кожевникова призналась, что ушла с курса Гаркалина ради съемок в сериале

Общество
Кожевникова призналась, что ушла с курса Гаркалина ради съемок в сериале
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 20 ноября. Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова почтила память Валерия Гаркалина, скончавшегося 20 ноября от последствий коронавируса. Оказалось, что в студенчестве у актрисы был с ним небольшой конфликт.

Во время учебы в театральном институте начинающая актриса планировала параллельно сниматься в кино, но Гаркалин был против этого. В итоге Кожевникова решила уйти от своего мастера.

«Я перевелась на втором курсе к другому мастеру, так как, если писать честно, мне Валерий Борисович не разрешил на тот момент сниматься, а меня утвердили в длинный сериал. Важно, что это вообще обычная практика, что студенты на первых курсах должны учиться 24/7, а не прогуливать», — пояснила звезда.

Кожевникова призналась, что ушла с курса Гаркалина ради съемок в сериале
Pr Scr instagram.com / @mkozhevnikova

Целых 15 лет Кожевникова не виделась с Гаркалиным. Но однажды они вместе стали гостями в студии программы Максима Галкина «Сегодня вечером». Встреча с мастером была очень трогательной: артист по-отечески обнял Кожевникову и похвалил ее карьеру. В тот момент у нее буквально «выросли крылья», призналась Кожевникова.

Уход из жизни звезды «Ширли-мырли» стал большим ударом для всего театрального сообщества. Народный артист России Валерий Афанасьев выразил глубокие соболезнования родным Гаркалина.

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актер кожевникова гаркалин
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