Блогер Манукян выразил соболезнования в связи со смертью Гаркалина

Надеюсь, когда большинство людей вакцинируются, мы перестанем так часто читать скорбные новости. Об этом в комментарии ФАН заявил блогер и журналист Вадим Манукян.

Накануне стало известно о смерти народного артиста России Валерия Гаркалина, который на протяжении двух месяцев боролся с коронавирусом. У артиста на фоне заболевания начали отказывать все органы. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Актеру было 67 лет.

Вадим Манукян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей выразил сожаление по поводу смерти Гаркалина и отметил, что коронавирус уже забрал жизни многих талантливых людей.

«Очень жаль, что прекрасный артист Валерий Гаркалин так рано ушел из жизни. К сожалению, в последнее время много жизней наших любимых актеров унес этот проклятый вирус. Иногда кажется, что находишься на войне и читаешь вести с поля боя. Надеюсь, к следующему лету еще больше людей вакцинируется, тогда мы, наконец, перестанем ежедневно читать эти скорбные похоронные вести. Светлая память. Соболезнования родным и близким», — сказал журналист.

instagram.com / @epple.ymnaya

Ранее советская и российская актриса, заслуженная артистка России Жанна Эппле призналась, что в молодости была влюблена в народного артиста Валерия Гаркалина. Жанна отметила, что смерть Гаркалина — большая потеря для нее.