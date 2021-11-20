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Блогер Манукян выразил соболезнования в связи со смертью Гаркалина
Шоу-бизнес
Блогер Манукян выразил соболезнования в связи со смертью Гаркалина
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Надеюсь, когда большинство людей вакцинируются, мы перестанем так часто читать скорбные новости. Об этом в комментарии ФАН заявил блогер и журналист Вадим Манукян.

Накануне стало известно о смерти народного артиста России Валерия Гаркалина, который на протяжении двух месяцев боролся с коронавирусом. У артиста на фоне заболевания начали отказывать все органы. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Актеру было 67 лет.

Вадим Манукян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей выразил сожаление по поводу смерти Гаркалина и отметил, что коронавирус уже забрал жизни многих талантливых людей.

«Очень жаль, что прекрасный артист Валерий Гаркалин так рано ушел из жизни. К сожалению, в последнее время много жизней наших любимых актеров унес этот проклятый вирус. Иногда кажется, что находишься на войне и читаешь вести с поля боя. Надеюсь, к следующему лету еще больше людей вакцинируется, тогда мы, наконец, перестанем ежедневно читать эти скорбные похоронные вести. Светлая память. Соболезнования родным и близким», — сказал журналист.

«Ощущение, что находишься на войне»: Манукян сравнил COVID-19 c полем боя
instagram.com / @epple.ymnaya

Ранее советская и российская актриса, заслуженная артистка России Жанна Эппле призналась, что в молодости была влюблена в народного артиста Валерия Гаркалина. Жанна отметила, что смерть Гаркалина — большая потеря для нее.

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Все новости / Шоу-бизнес / Блогер Манукян выразил соболезнования в связи со смертью Гаркалина
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