Экономист Николаев рассказал, как повышение МРОТ скажется на работодателях

Повышение прожиточного минимума для людей будет не ощутимо. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил доцент Факультета таможенного администрирования и безопасности СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Владимир Николаев.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин внес в Госдуму поправки о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, об этом сообщил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Одним словом — инфляция. И, скорее всего, изыскание дополнительных средств на выплату. Отметим, что Росстат говорит о росте медианной и средней зарплаты, то есть о тех показателях, по которым рассчитывается МРОТ, что тоже приводит к его увеличению. Добавлю еще о ежегодной индексации заработной платы, только другими словами это было обозначено», — объяснил Николаев.

Для людей повышение прожиточного минимума будет не ощутимо. Поскольку МРОТ зависит от прожиточного минимума, который давно был съеден инфляцией.

«Темпы роста инфляции значительно превышают индексацию прожиточного минимума. Другой вопрос — нагрузка на бюджет работодателей. Как будут исполняться бюджеты, где выплаты по МРОТ?» — заметил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Эксперт объяснил, что если для коммерческих предприятий МРОТ — чистая формальность, то для бюджетников это показатель, по которому рассчитывается заработная плата.

«В стране много дотационных регионов и предприятий, у которых возникнет вопрос: откуда брать бюджет на оплату труда?» — резюмировал Николаев.

Ранее стало известно, что стоимость «квадрата» на столичном первичном рынке в третьем квартале 2021 года в среднем составила 274,4 тыс. рублей. Это оказалось на 47% выше показателей аналогичного периода 2020 года, отмечается в исследовании российского сервиса объявлений.