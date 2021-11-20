Рубль продемонстрировал укрепление на фоне дорожающей нефти

Москва, 20 ноября. Курс рубля увеличился к доллару и евро по итогам последней торговой сессии Мосбиржи. Частично отыграть прошедший спад удалось за счет растущего спроса на энергоресурсы.

Доллар на торгах 19 ноября демонстрировал снижение на 22 копейки, до 72,83 рубля. Биржевой курс евро опустился на 35 копеек — 82,51 рубля. Поддержку российской валюте оказали торгующиеся в плюсе нефтяные фьючерсы. Как указывают данные торгов, цена на нефть марки Brent в тот момент росла на 0,6%, до отметки в 81,7 доллара за баррель.

Банк России повысил официальные курсы доллара и евро перед выходными. Курс нацвалюты США поднялся на 15,95 копейки, до 72,7617 рубля, а евро подорожал на 32,62 копейки, до 82,5845 рубля.

Стоимость нефти может опуститься до 77-80 долларов за баррель. Такой прогноз представила аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева.